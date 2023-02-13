https://ria.ru/20230213/mitrofan-1851535048.html

Глава комиссии РПЦ по спорту: нам брошен вызов, его надо принимать

Глава комиссии РПЦ по спорту: нам брошен вызов, его надо принимать - РИА Новости, 13.02.2023

Глава комиссии РПЦ по спорту: нам брошен вызов, его надо принимать

Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок святого равноапостольного Николая Японского" пройдет в конце февраля в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:14

религия

религия

интервью

русская православная церковь

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Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок святого равноапостольного Николая Японского" пройдет в конце февраля в Подмосковье. О масштабных спортивных событиях, санкциях и значении для российского спорта флага, гимна и веры в Бога в условиях СВО рассказал в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин). Беседовал Артем Буденный.– Владыка Митрофан, сейчас многих российских спортсменов не допускают на международные соревнования, обращаются ли они к духовенству с вопросами в связи с этим, как их можно поддержать?– Наши спортсмены – часть страны, общества, которое все сейчас находится в состоянии колоссального прессинга, агрессии против нас со стороны коллективного Запада. Поэтому спортсмены несут эти испытания и скорби. Конечно, священники оказывают им помощь, работают. Унывать не стоит. Коль нам брошен вызов, его надо принимать, и в том числе его принимают спортсмены.Вижу, как со стороны государства принимаются решения, чтобы дать нашим ребятам хорошие площадки для соревнований внутри страны. Мы переориентируемся, работаем в содружестве с теми, кто желает с нами развивать отношения. Церковь в полной мере включена в эту работу.В Кемерово в мае при участии Русской православной церкви и других традиционных конфессий России планируется провести для подростков Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. В них смогут принять участие молодые спортсмены со всей страны вне зависимости от вероисповедания. Игры призваны содействовать укреплению межнациональных и межконфессиональных связей, воспитанию чувства любви и уважения к русской истории, культуре и традициям. Так что, думаю, мы как раз находимся в стадии формирования новых принципов российского, да и мирового спорта.– То же можно сказать про фестиваль единоборств Николая Японского, который пройдет в феврале в Подмосковье?– Это замечательное мероприятие – Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок святого равноапостольного Николая Японского" – один из элементов поддержки наших спортсменов, когда мы на своей территории проводим масштабные мероприятия, поддержанные Русской православной церковью. В фестивале принимают участие много детей, молодежи, людей с ограниченными возможностями, которые демонстрируют удивительные способности, преодолевают трудности. Это и есть образцы для подражания для наших спортсменов.– Есть разные мнения о том, не чужд ли христианской традиции элемент соревнования, победы над врагом, а не только преодоления себя. Полезно ли это духовно?– Разные мнения сложились из древности. К сожалению, спорт пришел к нам через арены Древнего Рима, где вместе со спортивными соревнованиями проводилась травля зверями христиан. Эти же арены использовались для гладиаторских боев. Тот спорт был кровавым. Из этого возникло соответствующее отношение, отторжение. Но сегодня мы открываем новую страницу. Никак не может такая громадная часть общества – спортивное движение, столь развитое и любимое в России, – не может оказаться без духовной поддержки, окормления.Соревновательность – один из элементов воспитания человека, то, на чем надо воспитывать детей. Мы видим деградацию духа коллективизма, дружбы среди подростков, которые не играют в общие игры, а сидят дома в компьютере. Но так не сформировать здоровое и перспективное общество, патриотизм "на компьютере" не построишь. Он формируется в том числе во время соревнований. Важно вернуть детей из виртуального в реальный мир. Поэтому спорт и физкультура – задача почти стратегическая, и Церковь к этому подключается.При этом очевидная и естественная для спорта соревновательность и стремление к лучшему результату не должна становиться поводом для роста гордыни, превозношения, разделения, желания победы любой ценой и оправдания любых средств ее достижения. Здесь при сохранении мотивированности на результат для спортсмена важно пастырское слово, которое поможет сохранить в нем образ Божий и не дать ему превратиться исключительно в мускульный талант на потребу праздным зрителям. Поэтому мы не приветствуем коммерциализацию спорта, культ гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий.– О патриотизме. Сейчас многим нашим спортсменам не дают демонстрировать флаг России. Вы не могли бы это прокомментировать?– Думаю, нам, нашим спортсменам, необходимо принять решение, что важнее: баллы, очки, секунды и премиальные миллионы или гордость за Родину, что "если без флага и гимна – и разговаривать не будем". А вот эти подачки, к которым некоторые привыкли, просто замолчать и принять, лишь бы допустили, – это, я думаю, недостойно. Когда наши ребята гибнут за наше существование под этим флагом, другие будут идти на поклон к мерзавцам, которые устроили такое в отношении нашей страны? Поэтому нужно принимать решение. Времена поменялись - и чем быстрее мы это поймем, тем быстрее победим.

https://rsport.ria.ru/20230212/bakh-1851522422.html

https://ria.ru/20210228/voin-1599292477.html

https://rsport.ria.ru/20230201/zakharova-1849064621.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, интервью, русская православная церковь