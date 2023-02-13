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В Батуми на берегу моря прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2023
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Туризм
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В Батуми на берегу моря прогремел взрыв
В Батуми на берегу моря прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2023
В Батуми на берегу моря прогремел взрыв
В грузинском городе Батуми на берегу моря произошел взрыв, предположительно, мины, сообщает в понедельник телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:16
2023-02-13T18:42
в мире
грузия
батуми
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ТБИЛИСИ, 13 фев - РИА Новости. В грузинском городе Батуми на берегу моря произошел взрыв, предположительно, мины, сообщает в понедельник телекомпания "Рустави 2". "По предварительной информации, взорвалась морская мина, которую принесло водой. Очевидцы слышали звук взрыва", - сообщает ТВ. По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал. МВД Грузии пока не распространяло официального заявления.
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в мире, грузия, батуми, взрыв, новости - туризм
В мире, Грузия, Батуми, Взрыв, Туризм, Новости - Туризм
18:16 13.02.2023 (обновлено: 18:42 13.02.2023)
 
В Батуми на берегу моря прогремел взрыв

"Рустави 2": в грузинском Батуми на берегу моря, предположительно, взорвалась мина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВид на Батуми
Вид на Батуми - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на Батуми. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 фев - РИА Новости. В грузинском городе Батуми на берегу моря произошел взрыв, предположительно, мины, сообщает в понедельник телекомпания "Рустави 2".
"По предварительной информации, взорвалась морская мина, которую принесло водой. Очевидцы слышали звук взрыва", - сообщает ТВ.
По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал. МВД Грузии пока не распространяло официального заявления.
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