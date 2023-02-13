https://ria.ru/20230213/mina-1851773156.html

В Батуми на берегу моря прогремел взрыв

В Батуми на берегу моря прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2023

В Батуми на берегу моря прогремел взрыв

В грузинском городе Батуми на берегу моря произошел взрыв, предположительно, мины, сообщает в понедельник телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:16

2023-02-13T18:16

2023-02-13T18:42

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ТБИЛИСИ, 13 фев - РИА Новости. В грузинском городе Батуми на берегу моря произошел взрыв, предположительно, мины, сообщает в понедельник телекомпания "Рустави 2". "По предварительной информации, взорвалась морская мина, которую принесло водой. Очевидцы слышали звук взрыва", - сообщает ТВ. По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал. МВД Грузии пока не распространяло официального заявления.

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Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, батуми, взрыв, новости - туризм