https://ria.ru/20230213/mina-1851773156.html
В Батуми на берегу моря прогремел взрыв
В Батуми на берегу моря прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2023
В Батуми на берегу моря прогремел взрыв
В грузинском городе Батуми на берегу моря произошел взрыв, предположительно, мины, сообщает в понедельник телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:16
2023-02-13T18:16
2023-02-13T18:42
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ТБИЛИСИ, 13 фев - РИА Новости. В грузинском городе Батуми на берегу моря произошел взрыв, предположительно, мины, сообщает в понедельник телекомпания "Рустави 2". "По предварительной информации, взорвалась морская мина, которую принесло водой. Очевидцы слышали звук взрыва", - сообщает ТВ. По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал. МВД Грузии пока не распространяло официального заявления.
https://ria.ru/20230213/kherson-1851693349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, батуми, взрыв, новости - туризм
В мире, Грузия, Батуми, Взрыв, Туризм, Новости - Туризм
18:16 13.02.2023 (обновлено: 18:42 13.02.2023)
В Батуми на берегу моря прогремел взрыв
"Рустави 2": в грузинском Батуми на берегу моря, предположительно, взорвалась мина