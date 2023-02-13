Рейтинг@Mail.ru
Россия откроет в Египте филиал МИФИ - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/mifi-1851637185.html
Россия откроет в Египте филиал МИФИ
Россия откроет в Египте филиал МИФИ - РИА Новости, 13.02.2023
Россия откроет в Египте филиал МИФИ
Филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ откроют в Египте с целью подготовки кадров для строящейся с участием России... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:07
2023-02-13T11:07
россия
египет
москва
константин могилевский
алексей лихачев
георгий борисенко
аэс "эль-дабаа"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583759852_0:239:3043:1951_1920x0_80_0_0_198f1d5d92edb6b5b292a4baef37ac59.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ откроют в Египте с целью подготовки кадров для строящейся с участием России первой в этой стране АЭС "Эль-Дабаа", заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. "Сейчас идет диалог, принято принципиальное решение об открытии филиала МИФИ в Египте. Это связано со строительством атомной станции. На месте можно будет готовить кадры", - сказал Могилевский в понедельник в Москве на круглом столе. НИЯУ МИФИ - опорный вуз российской атомной отрасли. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году. Строительство АЭС идет по графику и даже с опережением, заявил на минувшей неделе в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко.
https://ria.ru/20230207/aes-1850174540.html
https://ria.ru/20230210/rosatom-1851018823.html
россия
египет
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583759852_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_2bb996d9db7083f0a5ead800ac855e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, москва, константин могилевский, алексей лихачев, георгий борисенко, аэс "эль-дабаа", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Египет, Москва, Константин Могилевский, Алексей Лихачев, Георгий Борисенко, АЭС "Эль-Дабаа", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
11:07 13.02.2023
 
Россия откроет в Египте филиал МИФИ

Замглавы Минобрнауки Могилевский: МИФИ откроет филиал в Египте для подготовки кадров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНИЯУ "МИФИ"
НИЯУ МИФИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
НИЯУ "МИФИ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ откроют в Египте с целью подготовки кадров для строящейся с участием России первой в этой стране АЭС "Эль-Дабаа", заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Сейчас идет диалог, принято принципиальное решение об открытии филиала МИФИ в Египте. Это связано со строительством атомной станции. На месте можно будет готовить кадры", - сказал Могилевский в понедельник в Москве на круглом столе.
Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 06:07
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол
НИЯУ МИФИ - опорный вуз российской атомной отрасли.
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году.
Строительство АЭС идет по графику и даже с опережением, заявил на минувшей неделе в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко.
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 09:04
Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ
 
РоссияЕгипетМоскваКонстантин МогилевскийАлексей ЛихачевГеоргий БорисенкоАЭС "Эль-Дабаа"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала