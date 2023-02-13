https://ria.ru/20230213/mifi-1851637185.html
Россия откроет в Египте филиал МИФИ
Россия откроет в Египте филиал МИФИ - РИА Новости, 13.02.2023
Россия откроет в Египте филиал МИФИ
Филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ откроют в Египте с целью подготовки кадров для строящейся с участием России... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:07
2023-02-13T11:07
2023-02-13T11:07
россия
египет
москва
константин могилевский
алексей лихачев
георгий борисенко
аэс "эль-дабаа"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ откроют в Египте с целью подготовки кадров для строящейся с участием России первой в этой стране АЭС "Эль-Дабаа", заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. "Сейчас идет диалог, принято принципиальное решение об открытии филиала МИФИ в Египте. Это связано со строительством атомной станции. На месте можно будет готовить кадры", - сказал Могилевский в понедельник в Москве на круглом столе. НИЯУ МИФИ - опорный вуз российской атомной отрасли. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году. Строительство АЭС идет по графику и даже с опережением, заявил на минувшей неделе в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко.
https://ria.ru/20230207/aes-1850174540.html
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россия, египет, москва, константин могилевский, алексей лихачев, георгий борисенко, аэс "эль-дабаа", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Египет, Москва, Константин Могилевский, Алексей Лихачев, Георгий Борисенко, АЭС "Эль-Дабаа", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Россия откроет в Египте филиал МИФИ
Замглавы Минобрнауки Могилевский: МИФИ откроет филиал в Египте для подготовки кадров