23:25 13.02.2023 (обновлено: 23:50 13.02.2023)
В Вологодской области спасли медвежонка-сироту
В лесу Тарногского района Вологодской области местный охотовед спас медвежонка-сироту
© Фото : Облохотдепартамент Вологодской областиМедвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области
© Фото : Облохотдепартамент Вологодской области
Медвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Медвежонка спасли в лесу в Вологодской области, его передадут в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Уточняется, что животное нашли в лесу в Тарногском районе.
"Местный охотовед Михаил Баженов позаботился о пушистом сироте в первые сутки — частое кормление из бутылочки и теплая лежанка для спокойного тихого часа", — сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что специалисты Центра спасения медвежат-сирот оперативно выехали из Тверской области за спасенным малышом. Департамент подготовил необходимые разрешительные документы для передачи медвежонка на реабилитацию.
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. Там им помогают не только выжить, но и адаптироваться для существования в природе.
26 июня 2022, 14:40Хорошие новостиВ Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец