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В Вологодской области спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 13.02.2023
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https://ria.ru/20230213/medvezhonok-1851827402.html
В Вологодской области спасли медвежонка-сироту
В Вологодской области спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 13.02.2023
В Вологодской области спасли медвежонка-сироту
Медвежонка спасли в лесу в Вологодской области, его передадут в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщил региональный департамент по охране,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T23:25
2023-02-13T23:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Медвежонка спасли в лесу в Вологодской области, его передадут в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Уточняется, что животное нашли в лесу в Тарногском районе. "Местный охотовед Михаил Баженов позаботился о пушистом сироте в первые сутки — частое кормление из бутылочки и теплая лежанка для спокойного тихого часа", — сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что специалисты Центра спасения медвежат-сирот оперативно выехали из Тверской области за спасенным малышом. Департамент подготовил необходимые разрешительные документы для передачи медвежонка на реабилитацию. Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. Там им помогают не только выжить, но и адаптироваться для существования в природе.
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вологодская область, общество, россия
Хорошие новости, Вологодская область, Общество, Россия
23:25 13.02.2023 (обновлено: 23:50 13.02.2023)
 
В Вологодской области спасли медвежонка-сироту

В лесу Тарногского района Вологодской области местный охотовед спас медвежонка-сироту

© Фото : Облохотдепартамент Вологодской областиМедвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области
Медвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Облохотдепартамент Вологодской области
Медвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Медвежонка спасли в лесу в Вологодской области, его передадут в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Уточняется, что животное нашли в лесу в Тарногском районе.
"Местный охотовед Михаил Баженов позаботился о пушистом сироте в первые сутки — частое кормление из бутылочки и теплая лежанка для спокойного тихого часа", — сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что специалисты Центра спасения медвежат-сирот оперативно выехали из Тверской области за спасенным малышом. Департамент подготовил необходимые разрешительные документы для передачи медвежонка на реабилитацию.
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. Там им помогают не только выжить, но и адаптироваться для существования в природе.
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