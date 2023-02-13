https://ria.ru/20230213/medvezhonok-1851827402.html

В Вологодской области спасли медвежонка-сироту

В Вологодской области спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 13.02.2023

В Вологодской области спасли медвежонка-сироту

Медвежонка спасли в лесу в Вологодской области, его передадут в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщил региональный департамент по охране,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T23:25

2023-02-13T23:25

2023-02-13T23:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Медвежонка спасли в лесу в Вологодской области, его передадут в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Уточняется, что животное нашли в лесу в Тарногском районе. "Местный охотовед Михаил Баженов позаботился о пушистом сироте в первые сутки — частое кормление из бутылочки и теплая лежанка для спокойного тихого часа", — сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что специалисты Центра спасения медвежат-сирот оперативно выехали из Тверской области за спасенным малышом. Департамент подготовил необходимые разрешительные документы для передачи медвежонка на реабилитацию. Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. Там им помогают не только выжить, но и адаптироваться для существования в природе.

https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вологодская область, общество, россия