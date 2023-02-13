https://ria.ru/20230213/mavzoley-1851585060.html
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей - РИА Новости, 13.02.2023
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 13 февраля до 15 апреля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T01:02
2023-02-13T01:02
2023-02-13T01:31
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 13 февраля до 15 апреля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.
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01:02 13.02.2023 (обновлено: 01:31 13.02.2023)
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей
Доступ в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 13 февраля до 15 апреля