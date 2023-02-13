https://ria.ru/20230213/mariupol-1851666610.html

На Украине завели дело против мэра Мариуполя

На Украине завели дело против мэра Мариуполя - РИА Новости, 13.02.2023

На Украине завели дело против мэра Мариуполя

Уголовные дела заведены против мэра Мариуполя и 10 сотрудников полиции ДНР, сообщил офис генпрокурора Украины. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:34

2023-02-13T12:34

2023-02-13T12:34

в мире

мариуполь

украина

донецкая народная республика

олег моргун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844987793_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_f6ee0199105076d1baac12cc189c8875.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Уголовные дела заведены против мэра Мариуполя и 10 сотрудников полиции ДНР, сообщил офис генпрокурора Украины. "Заочно сообщено о подозрении так называемому главе администрации города Мариуполя... По данным следствия, бывший исполняющий обязанности начальника мариупольского управления МВД в Донецкой области добровольно занял должность так называемого главы администрации города Мариуполя", - говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора. Уголовное дело против него заведено по статье "коллаборационизм". Его имя не называют. Также уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены против 10 бывших сотрудников полиции Украины, перешедших на работу в правоохранительные органы ДНР. Мэром Мариуполя с 24 января стал бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун, он заменил на этом посту Константина Иващенко, возглавлявшего город с апреля 2022 года.

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851566942.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, олег моргун