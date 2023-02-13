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На Украине завели дело против мэра Мариуполя - РИА Новости, 13.02.2023
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На Украине завели дело против мэра Мариуполя
На Украине завели дело против мэра Мариуполя - РИА Новости, 13.02.2023
На Украине завели дело против мэра Мариуполя
Уголовные дела заведены против мэра Мариуполя и 10 сотрудников полиции ДНР, сообщил офис генпрокурора Украины. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:34
2023-02-13T12:34
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
олег моргун
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Уголовные дела заведены против мэра Мариуполя и 10 сотрудников полиции ДНР, сообщил офис генпрокурора Украины. "Заочно сообщено о подозрении так называемому главе администрации города Мариуполя... По данным следствия, бывший исполняющий обязанности начальника мариупольского управления МВД в Донецкой области добровольно занял должность так называемого главы администрации города Мариуполя", - говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора. Уголовное дело против него заведено по статье "коллаборационизм". Его имя не называют. Также уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены против 10 бывших сотрудников полиции Украины, перешедших на работу в правоохранительные органы ДНР. Мэром Мариуполя с 24 января стал бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун, он заменил на этом посту Константина Иващенко, возглавлявшего город с апреля 2022 года.
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851566942.html
мариуполь
украина
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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, олег моргун
В мире, Мариуполь, Украина, Донецкая Народная Республика, Олег Моргун
12:34 13.02.2023
 
На Украине завели дело против мэра Мариуполя

На Украине завели дело против мэра Мариуполя и десяти сотрудников полиции ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Уголовные дела заведены против мэра Мариуполя и 10 сотрудников полиции ДНР, сообщил офис генпрокурора Украины.
"Заочно сообщено о подозрении так называемому главе администрации города Мариуполя... По данным следствия, бывший исполняющий обязанности начальника мариупольского управления МВД в Донецкой области добровольно занял должность так называемого главы администрации города Мариуполя", - говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Уголовное дело против него заведено по статье "коллаборационизм". Его имя не называют. Также уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены против 10 бывших сотрудников полиции Украины, перешедших на работу в правоохранительные органы ДНР.
Мэром Мариуполя с 24 января стал бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун, он заменил на этом посту Константина Иващенко, возглавлявшего город с апреля 2022 года.
Олег Моргун - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 21:04Специальная военная операция на Украине
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город
 
В миреМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаОлег Моргун
 
 
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