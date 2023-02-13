https://ria.ru/20230213/mariupol-1851596718.html

Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году

Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году - РИА Новости, 13.02.2023

Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году

Снос многоэтажек, разрушенных в Мариуполе в ходе боевых действий, планируется закончить в этом году, заявил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:29

2023-02-13T07:29

2023-02-13T07:29

мариуполь

россия

донецкая народная республика

олег моргун

владимир путин

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 13 фев – РИА Новости. Снос многоэтажек, разрушенных в Мариуполе в ходе боевых действий, планируется закончить в этом году, заявил мэр города Олег Моргун. В списке домов, которые определены к сносу, значится более 400 строений, при этом 287 уже снесли, отметил мэр. "409 к сносу подготовлено, сейчас больше. Уже снесли 287 из числа запланированных. Из них на 13 идут работы. И ночью люди работают, и днем", - заявил Моргун журналистам. По его словам, в этом списке есть дома разной высотности, начиная с двухэтажных и заканчивая 9- и 10-этажными. Мэр подчеркнул, что окончательная цифра меняется, потому что иногда при начале сноса выясняется, что дом еще можно отремонтировать. Или наоборот, при начале капитального ремонта пострадавшего дома оказывается, что он не пригоден к дальнейшей эксплуатации. На вопрос, удастся ли в 2023 году закончить снос всех зданий, которые запланированы, мэр ответил: "Надеемся, потому что все хотят пойти (работать) на снос здания, это проще, чем строить". "Я думаю да, в этом году должны подвести в ноль. Потому что сносить – не строить", - резюмировал он. Что касается тех домов, в которых будет проведен капитальный ремонт, то их более 1,7 тысячи, отметил Моргун. Он сообщил, что тела погибших в ходе боевых действий до сих пор изредка находят во время разбора руин домов Мариуполя. "Ну, конечно (находят). Но это небольшое количество. Крайне мало", - заявил он, добавив, что останки отправляют на идентификацию. "Мы не понимаем, кто это – гражданские лица или это военнослужащие (ВСУ), которые устроили огневую точку, и их завалило", - отметил он. Ранее сообщалось, что в Мариуполе начала работать площадка по переработке снесенных домов в щебень. На площадке уже сейчас сосредоточено 2,5 млн тонн строительного мусора. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) . В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230212/mariupol-1851570976.html

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851499389.html

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html

мариуполь

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донецкая народная республика

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мариуполь, россия, донецкая народная республика, олег моргун, владимир путин, вооруженные силы украины