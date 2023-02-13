https://ria.ru/20230213/makeevka-1851827996.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска в 22.45 в очередной раз обстреляли Макеевку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T23:34

2023-02-13T23:34

2023-02-13T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.45 в очередной раз обстреляли Макеевку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины