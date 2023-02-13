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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска в 22.45 в очередной раз обстреляли Макеевку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T23:34
2023-02-13T23:34
2023-02-13T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.45 в очередной раз обстреляли Макеевку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра