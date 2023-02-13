https://ria.ru/20230213/makeevka-1851638418.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска в 10.02 выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО, а в 10.40 по Донецку - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:14

2023-02-13T11:14

2023-02-13T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746980_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d6d9d8408c8248f535b8819074085d1.jpg

ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в 10.02 выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО, а в 10.40 по Донецку - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.40 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/starlink-1851614622.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато