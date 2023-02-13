Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в 10.02 выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО, а в 10.40 по Донецку - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.40 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.