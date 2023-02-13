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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/makeevka-1851638418.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска в 10.02 выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО, а в 10.40 по Донецку - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:14
2023-02-13T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в 10.02 выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО, а в 10.40 по Донецку - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.40 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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макеевка
донецк
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в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
11:14 13.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в 10.02 выпустили по Макеевке пять ракет из РСЗО, а в 10.40 по Донецку - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.40 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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