https://ria.ru/20230213/makarov-1851802450.html

Экс-замглавы управления МВД по экстремизму Макаров покончил с собой

Экс-замглавы управления МВД по экстремизму Макаров покончил с собой - РИА Новости, 13.02.2023

Экс-замглавы управления МВД по экстремизму Макаров покончил с собой

Тело экс-замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:58

2023-02-13T19:58

2023-02-13T21:16

московская область (подмосковье)

происшествия

химки

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Тело экс-замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, тело Макарова нашли в понедельник утром в подмосковных Химках.Макаров ранее занимал должность заместителя начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

московская область (подмосковье)

химки

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2023

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московская область (подмосковье), происшествия, химки