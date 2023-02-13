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Экс-замглавы управления МВД по экстремизму Макаров покончил с собой
Экс-замглавы управления МВД по экстремизму Макаров покончил с собой - РИА Новости, 13.02.2023
Экс-замглавы управления МВД по экстремизму Макаров покончил с собой
Тело экс-замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:58
2023-02-13T19:58
2023-02-13T21:16
московская область (подмосковье)
происшествия
химки
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Тело экс-замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, тело Макарова нашли в понедельник утром в подмосковных Химках.Макаров ранее занимал должность заместителя начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), происшествия, химки
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Химки
19:58 13.02.2023 (обновлено: 21:16 13.02.2023)
Экс-замглавы управления МВД по экстремизму Макаров покончил с собой
В Подмосковье покончил с собой бывший замглавы управления МВД по экстремизму Макаров