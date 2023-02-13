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Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/lnr-1851592188.html
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР
Российские десантники проводят фортификационные работы на занятых украинских позициях в зоне специальной военной операции в ЛНР, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T04:06
2023-02-13T08:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Российские десантники проводят фортификационные работы на занятых украинских позициях в зоне специальной военной операции в ЛНР, рассказали РИА Новости военнослужащие. "Впереди перед нами вырубка, и за ней в просеке, сто метров дальше на юг, находятся оборонительные позиции противника. Этот опорный пункт уже доразведан, ведётся работа по его зачистке", - сказал командир разведвзвода с позывным "Демон". По его словам, сейчас на передовой ведутся фортификационные работы. "Сейчас десантники проводят фортификационное оборудование своих рубежей на вновь назначенных позициях, после того как мы двинулись вперёд и прошли опорные пункты противника", - сказал военный. В данный момент там организована служба, ведётся наблюдение на переднем крае, добавил командир.
https://ria.ru/20230213/kupyansk-1851597563.html
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Продвижение российских десантников в ЛНР
Российские десантники после продвижения в ЛНР осваивают новые рубежи, которые недавно занимали украинские боевики, и проводят фортификационные работы
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
04:06 13.02.2023 (обновлено: 08:57 13.02.2023)
 
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР

Командир "Демон": российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Российские десантники проводят фортификационные работы на занятых украинских позициях в зоне специальной военной операции в ЛНР, рассказали РИА Новости военнослужащие.
"Впереди перед нами вырубка, и за ней в просеке, сто метров дальше на юг, находятся оборонительные позиции противника. Этот опорный пункт уже доразведан, ведётся работа по его зачистке", - сказал командир разведвзвода с позывным "Демон".
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В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении
По его словам, сейчас на передовой ведутся фортификационные работы.
"Сейчас десантники проводят фортификационное оборудование своих рубежей на вновь назначенных позициях, после того как мы двинулись вперёд и прошли опорные пункты противника", - сказал военный.
В данный момент там организована служба, ведётся наблюдение на переднем крае, добавил командир.
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