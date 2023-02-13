https://ria.ru/20230213/lnr-1851592188.html

Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР

Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР

Российские десантники проводят фортификационные работы на занятых украинских позициях в зоне специальной военной операции в ЛНР, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T04:06

2023-02-13T04:06

2023-02-13T08:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851603939_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26442bd495c9dd147e7408162dbad2eb.jpg

ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Российские десантники проводят фортификационные работы на занятых украинских позициях в зоне специальной военной операции в ЛНР, рассказали РИА Новости военнослужащие. "Впереди перед нами вырубка, и за ней в просеке, сто метров дальше на юг, находятся оборонительные позиции противника. Этот опорный пункт уже доразведан, ведётся работа по его зачистке", - сказал командир разведвзвода с позывным "Демон". По его словам, сейчас на передовой ведутся фортификационные работы. "Сейчас десантники проводят фортификационное оборудование своих рубежей на вновь назначенных позициях, после того как мы двинулись вперёд и прошли опорные пункты противника", - сказал военный. В данный момент там организована служба, ведётся наблюдение на переднем крае, добавил командир.

https://ria.ru/20230213/kupyansk-1851597563.html

https://ria.ru/20230212/bpla-1851478080.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Продвижение российских десантников в ЛНР Российские десантники после продвижения в ЛНР осваивают новые рубежи, которые недавно занимали украинские боевики, и проводят фортификационные работы 2023-02-13T04:06 true PT4M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика