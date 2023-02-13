https://ria.ru/20230213/lnr-1851592188.html
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР
Российские десантники проводят фортификационные работы на занятых украинских позициях в зоне специальной военной операции в ЛНР, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T04:06
2023-02-13T04:06
2023-02-13T08:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Российские десантники проводят фортификационные работы на занятых украинских позициях в зоне специальной военной операции в ЛНР, рассказали РИА Новости военнослужащие. "Впереди перед нами вырубка, и за ней в просеке, сто метров дальше на юг, находятся оборонительные позиции противника. Этот опорный пункт уже доразведан, ведётся работа по его зачистке", - сказал командир разведвзвода с позывным "Демон". По его словам, сейчас на передовой ведутся фортификационные работы. "Сейчас десантники проводят фортификационное оборудование своих рубежей на вновь назначенных позициях, после того как мы двинулись вперёд и прошли опорные пункты противника", - сказал военный. В данный момент там организована служба, ведётся наблюдение на переднем крае, добавил командир.
https://ria.ru/20230213/kupyansk-1851597563.html
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Продвижение российских десантников в ЛНР
Российские десантники после продвижения в ЛНР осваивают новые рубежи, которые недавно занимали украинские боевики, и проводят фортификационные работы
2023-02-13T04:06
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РИА Новости
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
04:06 13.02.2023 (обновлено: 08:57 13.02.2023)
Российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР
Командир "Демон": российские десантники возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР