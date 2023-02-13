Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере
Незамерзающие алтайские озера — единственные в России, где лебеди остаются на всю зиму.
Незамерзающие алтайские озера — единственные в России, где лебеди остаются на всю зиму.
Птицы прилетают сюда в ноябре и покидают место зимовки апреле.
Птицы прилетают сюда в ноябре и покидают место зимовки апреле.
Фотограф-анималист Кирилл Горелов наблюдает за зимующими лебедями-кликунами.
Фотограф-анималист Кирилл Горелов наблюдает за зимующими лебедями-кликунами.
Лебеди облюбовали это место много лет назад, люди заметили это и в начале 1970-х создали природный заказник.
Лебеди облюбовали это место много лет назад, люди заметили это и в начале 1970-х создали природный заказник.
Секрет "Лебединого" — незамерзающие озера, со дна которых бьют теплые ключи.
Секрет "Лебединого" — незамерзающие озера, со дна которых бьют теплые ключи.
Главной целью заказника было сохранить место зимовки лебедей, но со временем он превратился в центр притяжения туристов.
Главной целью заказника было сохранить место зимовки лебедей, но со временем он превратился в центр притяжения туристов.
Такой красоты не увидишь больше нигде: сотни прекрасных птиц оживляют белоснежный зимний пейзаж.
Такой красоты не увидишь больше нигде: сотни прекрасных птиц оживляют белоснежный зимний пейзаж.
Гостевой дом "Белый стан" в поселке Семилетка в Алтайском крае.
Гостевой дом "Белый стан" в поселке Семилетка в Алтайском крае.
В последние годы на водоемах заказника держится более 400 лебедей-кликунов.
В последние годы на водоемах заказника держится более 400 лебедей-кликунов.
Лебедь-кликун — крупная птица с размахом крыла до двух с половиной метров.
Лебедь-кликун — крупная птица с размахом крыла до двух с половиной метров.
Название "кликун" лебедь получил за громкие трубные крики, которые он издает во время полета.
Название "кликун" лебедь получил за громкие трубные крики, которые он издает во время полета.
Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае.
Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае.