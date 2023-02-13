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Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере

Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере - РИА Новости, 13.02.2023

Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере

Если вы думаете, что зима — это холодно и скучно, значит, еще не были в алтайском заказнике "Лебединый". Сотни грациозных птиц, пережидающих здесь холода,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:17

2023-02-13T14:17

2023-02-13T14:48

фото

алтайский край

фото - туризм

впечатления - туризм

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Если вы думаете, что зима — это холодно и скучно, значит, еще не были в алтайском заказнике "Лебединый". Сотни грациозных птиц, пережидающих здесь холода, делают это место необыкновенным. Сказочная красота — в фотоленте Ria.ru.

алтайский край

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