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Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере - РИА Новости, 13.02.2023
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Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере
Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере - РИА Новости, 13.02.2023
Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере
Если вы думаете, что зима — это холодно и скучно, значит, еще не были в алтайском заказнике "Лебединый". Сотни грациозных птиц, пережидающих здесь холода,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:17
2023-02-13T14:48
фото
алтайский край
фото - туризм
впечатления - туризм
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Если вы думаете, что зима — это холодно и скучно, значит, еще не были в алтайском заказнике "Лебединый". Сотни грациозных птиц, пережидающих здесь холода, делают это место необыкновенным. Сказочная красота — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, алтайский край, фото - туризм, впечатления - туризм
Фото, Алтайский край, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм
14:17 13.02.2023 (обновлено: 14:48 13.02.2023)
 

Белоснежная сказка: зимовка на Лебедином озере

Читать ria.ru в
Если вы думаете, что зима — это холодно и скучно, значит, еще не были в алтайском заказнике "Лебединый". Сотни грациозных птиц, пережидающих здесь холода, делают это место необыкновенным. Сказочная красота — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Незамерзающие алтайские озера — единственные в России, где лебеди остаются на всю зиму.

Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае
1 из 12

Незамерзающие алтайские озера — единственные в России, где лебеди остаются на всю зиму.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Птицы прилетают сюда в ноябре и покидают место зимовки апреле.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере в Алтайском крае
2 из 12

Птицы прилетают сюда в ноябре и покидают место зимовки апреле.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Фотограф-анималист Кирилл Горелов наблюдает за зимующими лебедями-кликунами.

Фотограф-анималист Кирилл Горелов наблюдает за зимующими лебедями-кликунами на Лебедином озере в Алтайском крае
3 из 12

Фотограф-анималист Кирилл Горелов наблюдает за зимующими лебедями-кликунами.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Лебеди облюбовали это место много лет назад, люди заметили это и в начале 1970-х создали природный заказник.

Зимовка лебедей в Алтайском крае
4 из 12

Лебеди облюбовали это место много лет назад, люди заметили это и в начале 1970-х создали природный заказник.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Секрет "Лебединого" — незамерзающие озера, со дна которых бьют теплые ключи.

Туристы фотографируют лебедей, зимующих на Лебедином озере в Алтайском крае
5 из 12

Секрет "Лебединого" — незамерзающие озера, со дна которых бьют теплые ключи.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Главной целью заказника было сохранить место зимовки лебедей, но со временем он превратился в центр притяжения туристов.

Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае
6 из 12

Главной целью заказника было сохранить место зимовки лебедей, но со временем он превратился в центр притяжения туристов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Такой красоты не увидишь больше нигде: сотни прекрасных птиц оживляют белоснежный зимний пейзаж.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере в Алтайском крае
7 из 12

Такой красоты не увидишь больше нигде: сотни прекрасных птиц оживляют белоснежный зимний пейзаж.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Гостевой дом "Белый стан" в поселке Семилетка в Алтайском крае.

Гостевой дом Белый стан в поселке Семилетка в Алтайском крае
8 из 12

Гостевой дом "Белый стан" в поселке Семилетка в Алтайском крае.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

В последние годы на водоемах заказника держится более 400 лебедей-кликунов.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
9 из 12

В последние годы на водоемах заказника держится более 400 лебедей-кликунов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Лебедь-кликун — крупная птица с размахом крыла до двух с половиной метров.

Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
10 из 12

Лебедь-кликун — крупная птица с размахом крыла до двух с половиной метров.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Название "кликун" лебедь получил за громкие трубные крики, которые он издает во время полета.

Зимовка лебедей в Алтайском крае
11 из 12

Название "кликун" лебедь получил за громкие трубные крики, которые он издает во время полета.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае.

Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае
12 из 12

Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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