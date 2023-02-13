https://ria.ru/20230213/kuzbass-1851731859.html

Цивилев: резиденты ТОР в Кузбассе инвестировали 8,2 миллиарда рублей

Цивилев: резиденты ТОР в Кузбассе инвестировали 8,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.02.2023

Цивилев: резиденты ТОР в Кузбассе инвестировали 8,2 миллиарда рублей

Резиденты территорий опережающего развития в Кузбассе инвестировали более 8,2 миллиарда рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:14

2023-02-13T16:14

2023-02-13T16:14

россия

экономика

сергей цивилев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития в Кузбассе инвестировали более 8,2 миллиарда рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Кузбасса входят 48 организаций – это почти 5% от общероссийского числа резидентов в моногородах. В регионе 5 территорий с льготным налоговым режимом, в том числе 4 территории опережающего развития: "Юрга", "Анжеро-Судженск", "Новокузнецк", "Прокопьевск". В конце 2022 года создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кузбасс". Отмечается, что с 2018 года выручка резидентов ТОР выросла с 2,7 миллиарда рублей до 10,2 миллиарда рублей, или в 3,7 раза. Объём инвестиций за время действия режима ТОР увеличился в регионе в 10,2 раза. По данным Минфина России, это выше среднероссийского показателя, рост инвестиций резидентов ТОР по стране составил 5,6 раза. В январе 2023 года парламент Кузбасса принял областной закон, которым установлен льготный режим налогообложения для резидентов ОЭЗ. "В 2023 году минэкономразвития Кузбасса планирует получение первых заявок на предоставление статуса новым резидентам ОЭЗ, и уже с потенциальными резидентами будет отработан порядок заключения соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности. Для этого создаются наблюдательный и экспертный совет. Экспертный совет займётся оценкой бизнес-планов инвесторов согласно критериям Минэкономразвития России для получения статуса резидента", – приводятся в сообщении слова министра экономразвития Кузбасса Константина Пытченко. В 2023 году на площадке ОЭЗ в Топках начнется строительство первой очереди инженерной и транспортной инфраструктуры для резидентов. Это электро-, водоснабжение, автодороги и проезды к площадкам по территории ОЭЗ. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт инфраструктурного кредита в сумме более 1,2 миллиарда рублей. В 2023 году минэкономразвития Кузбасса также планирует рассмотреть не менее 6 заявок от потенциальных резидентов ОЭЗ с планируемым объемом инвестиций около 93 миллиардов рублей и перспективой создания не менее 1,2 тысячи рабочих мест к 2030 году.

https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, сергей цивилев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)