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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,83 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,83 рубля - РИА Новости, 13.02.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,83 рубля
Российская валюта ослабла в понедельник: доллар и юань закрыли торги на отметках 73,83 рубля и 10,8 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:38
2023-02-13T19:38
2023-02-13T19:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская валюта ослабла в понедельник: доллар и юань закрыли торги на отметках 73,83 рубля и 10,8 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 44 копейки, до 73,83 рубля, юаня - на 5 копеек, до 10,8 рубля, курс евро - на 62 копейки, до 79,06 рубля. Курс евро преодолел отметку в 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года.
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экономика, московская биржа, доллар, евро, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, евро, Юань
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,83 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 13 января вырос до 73,83 рубля, юаня — до 10,8