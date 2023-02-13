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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,83 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,83 рубля - РИА Новости, 13.02.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,83 рубля

Российская валюта ослабла в понедельник: доллар и юань закрыли торги на отметках 73,83 рубля и 10,8 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:38

2023-02-13T19:38

2023-02-13T19:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

евро

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская валюта ослабла в понедельник: доллар и юань закрыли торги на отметках 73,83 рубля и 10,8 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 44 копейки, до 73,83 рубля, юаня - на 5 копеек, до 10,8 рубля, курс евро - на 62 копейки, до 79,06 рубля. Курс евро преодолел отметку в 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, доллар, евро, юань