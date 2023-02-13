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Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся выше 79 рублей - РИА Новости, 13.02.2023

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс рубля усилил снижение к евро, также он слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:08

2023-02-13T18:08

2023-02-13T22:27

экономика

россия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к евро, также он слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже.Уточняется, что европейская валюта сегодня поднялась сегодня до отметки чуть выше 79 рублей. Это произошло впервые с 25 апреля 2022 года. Затем в течение дня курс евро ослаб, и на 18.10 мск составил 78,98 рубля. В свою очередь, курс доллара вырос на 42 копейки, до 73,81 рубля. Юань подорожал на 5 копеек, до 10,8 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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