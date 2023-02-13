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МСП высокотеха получат около 15 млрд рублей льготных кредитов в 2023 году - РИА Новости, 13.02.2023
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МСП высокотеха получат около 15 млрд рублей льготных кредитов в 2023 году
МСП высокотеха получат около 15 млрд рублей льготных кредитов в 2023 году - РИА Новости, 13.02.2023
МСП высокотеха получат около 15 млрд рублей льготных кредитов в 2023 году
Корпорация МСП (КМСП) ожидает, что в 2023 году более 100 высокотехнологичных предприятий МСП получат поддержку на общую сумму не менее 15 миллиардов рублей,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:00
2023-02-13T10:00
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) ожидает, что в 2023 году более 100 высокотехнологичных предприятий МСП получат поддержку на общую сумму не менее 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба института развития.КМСП начала прием заявок от малых и средних предприятий на участие в программе льготного кредитования высокотехнологичных компаний. Программа предусматривает предоставление субъекту МСП до 500 миллионов рублей по ставке 3% годовых."По итогам реализации программы льготного кредитования высокотеха в 2022 году внесены изменения, упрощающие условия участия. Так, сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта. Сняты ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы и упрощены условия расчета темпов роста выручки и определения основного вида деятельности заявителя. Также специалисты корпорации помогают подготовить необходимый пакет документов для банка", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Заявки принимаются в электронном виде через Цифровую платформу МСП.РФ, далее они направляются в МСП Банк. Приоритетными для получения финансовой поддержки являются предприятия из 16 отраслей, среди которых искусственный интеллект, коммуникационными технологии, интернет вещей, новые производственные и генетические технологии, биотехнологии, фармацевтика, технологии новых материалов и веществ.Как сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников, в 2022 году по программе льготного кредитования высокотехнологичных МСП было заключено кредитных договоров на 15 миллиардов рублей. А по программе "доращивания" продуктов под требования крупных корпораций заключено договоров о предоставлении гранта на общую сумму 4,7 миллиарда рублей."Кроме того, в прошлом году запущен новый механизм – стратинициатива "Взлет – от стартапа до IPO", которую реализует Минэкомразвития, а курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Ее цель – сформировать пул новых технологических лидеров за счет создания условий для "выращивания" стартапов. К 2024 году в рамках стратинициативы планируется создать около 1,5 тысяч новых стартапов и поддержать технологические компании и предпринимателей на общую сумму 55 миллиардов рублей", - отметил Колесников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.Так, например, среди заемщиков, получивших финансирование в МСП Банке, высокотехнологичная инжиниринговая компания "Аэрогаз". Ей открыта кредитная линия на 500 миллионов рублей, которые компания направит на пополнение оборотных средств для исполнения контрактов с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Другой заемщик из сферы инноваций – челябинское НПО "Пневмаш", которая получила 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230210/biznes-1851076973.html
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корпорация мсп, россия
Корпорация МСП, Россия
10:00 13.02.2023
 

МСП высокотеха получат около 15 млрд рублей льготных кредитов в 2023 году

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) ожидает, что в 2023 году более 100 высокотехнологичных предприятий МСП получат поддержку на общую сумму не менее 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба института развития.
КМСП начала прием заявок от малых и средних предприятий на участие в программе льготного кредитования высокотехнологичных компаний. Программа предусматривает предоставление субъекту МСП до 500 миллионов рублей по ставке 3% годовых.
Логотип корпорации МСП
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"По итогам реализации программы льготного кредитования высокотеха в 2022 году внесены изменения, упрощающие условия участия. Так, сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта. Сняты ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы и упрощены условия расчета темпов роста выручки и определения основного вида деятельности заявителя. Также специалисты корпорации помогают подготовить необходимый пакет документов для банка", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Заявки принимаются в электронном виде через Цифровую платформу МСП.РФ, далее они направляются в МСП Банк. Приоритетными для получения финансовой поддержки являются предприятия из 16 отраслей, среди которых искусственный интеллект, коммуникационными технологии, интернет вещей, новые производственные и генетические технологии, биотехнологии, фармацевтика, технологии новых материалов и веществ.
Как сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников, в 2022 году по программе льготного кредитования высокотехнологичных МСП было заключено кредитных договоров на 15 миллиардов рублей. А по программе "доращивания" продуктов под требования крупных корпораций заключено договоров о предоставлении гранта на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.
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"Кроме того, в прошлом году запущен новый механизм – стратинициатива "Взлет – от стартапа до IPO", которую реализует Минэкомразвития, а курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Ее цель – сформировать пул новых технологических лидеров за счет создания условий для "выращивания" стартапов. К 2024 году в рамках стратинициативы планируется создать около 1,5 тысяч новых стартапов и поддержать технологические компании и предпринимателей на общую сумму 55 миллиардов рублей", - отметил Колесников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.
Так, например, среди заемщиков, получивших финансирование в МСП Банке, высокотехнологичная инжиниринговая компания "Аэрогаз". Ей открыта кредитная линия на 500 миллионов рублей, которые компания направит на пополнение оборотных средств для исполнения контрактов с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Другой заемщик из сферы инноваций – челябинское НПО "Пневмаш", которая получила 100 миллионов рублей.
 
Корпорация МСПРоссия
 
 
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