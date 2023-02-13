Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230213/kraken-1851596152.html
В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном"
В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном" - РИА Новости, 13.02.2023
В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном"
Первый случай заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлен в Красноярском крае, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:22
2023-02-13T07:22
распространение коронавируса
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлен в Красноярском крае, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале. "Первый случай инфицирования был выявлен у 33-летней жительницы региона. Заболевание протекает в лёгкой форме. Однако факт циркуляции "Кракена" на территории нашего края не повлечет за собой введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении. Ранее в февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что вариант коронавируса "кракен" способен уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.
https://ria.ru/20230118/kraken-1845666406.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
07:22 13.02.2023
 
В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном"

Роспотребнадзор: в Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлен в Красноярском крае, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале.
"Первый случай инфицирования был выявлен у 33-летней жительницы региона. Заболевание протекает в лёгкой форме. Однако факт циркуляции "Кракена" на территории нашего края не повлечет за собой введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 11:33Распространение коронавируса
Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА
Ранее в февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что вариант коронавируса "кракен" способен уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.
 
Распространение коронавирусаКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала