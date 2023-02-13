https://ria.ru/20230213/kraken-1851596152.html

В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном"

В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном" - РИА Новости, 13.02.2023

В Красноярском крае выявили первый случай заражения "кракеном"

Первый случай заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлен в Красноярском крае, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:22

2023-02-13T07:22

2023-02-13T07:22

распространение коронавируса

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлен в Красноярском крае, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале. "Первый случай инфицирования был выявлен у 33-летней жительницы региона. Заболевание протекает в лёгкой форме. Однако факт циркуляции "Кракена" на территории нашего края не повлечет за собой введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении. Ранее в февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что вариант коронавируса "кракен" способен уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.

https://ria.ru/20230118/kraken-1845666406.html

красноярский край

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красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19