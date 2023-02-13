В Совфеде считают, что США используют Польшу в качестве "разменной монеты"
Сенатор от Крыма Ковитиди: Польша идеально подходит на роль "второй" Украины в планах США
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США используют Польшу в качестве "разменной монеты", она станет дублёром Украины на "антироссийском ринге", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"В США будут использовать Польшу в качестве "разменной монеты". История непредсказуемо циклична и в Америке не упустят шанс выпустить на антироссийский ринг Польшу как новую жертву. Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублёр. Польша, имеющая свои планы на территории Украины, как нельзя лучше подходит на эту роль", - сказала она.
Сенатор отметила, что "планируемое на 21 февраля совместное заявление Байдена и Зеленского с подразумеваемым присутствием президента Польши Анджея Дуды ознаменует новый тактической ход США против России".
"Не желая сильно засвечивать НАТО, США вынуждены создать новый военно-политический инструмент - Альянс для перегруппировки сил и активизации военного конфликта с Россией на новом направлении. Участниками нового Альянса должны стать Польша, Украина и США - Британия. Кто войдёт: США или Британия - значение не имеет, игрок один - англо-американцы", - добавила парламентарий.
Ковитиди отметила, что осознавая имеющиеся угрозы и политические риски, "Россия будет вынуждена принять соответствующие военно-политические решения".
"Какие, думаю, мы узнаем в самое ближайшее время", - заключила сенатор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".