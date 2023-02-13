https://ria.ru/20230213/koronavirus-1851642391.html

В России за сутки госпитализировали 608 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 608 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023

В России за сутки госпитализировали 608 заболевших COVID-19

Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 30 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:32

2023-02-13T11:32

2023-02-13T11:32

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 30 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 608 человек – на 11,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение – в 42 регионах, ситуация не изменилась в 16 субъектах. "Выздоровело за сутки 6484 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 12 февраля 2023 года. Выявлено 11 006 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 30 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 5,7 и увеличился на 23,9%. Рост числа госпитализаций произошел в 62 субъектах, в том числе в 32 – более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 54,0 и возрос в сравнении на 30,5%. Рост заболеваемости отмечен в 74 субъектах, в том числе в 21 регионе более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии