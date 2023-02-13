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Азербайджан утвердил новых поставщиков кормов для животных из России
Азербайджан утвердил новых поставщиков кормов для животных из России - РИА Новости, 13.02.2023
Азербайджан утвердил новых поставщиков кормов для животных из России
Список российских производителей кормов и кормовых добавок животным для поставок в Азербайджан увеличен за счет 23 новых компаний, следует из сообщения... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:01
2023-02-13T16:01
2023-02-13T16:01
экономика
азербайджан
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Список российских производителей кормов и кормовых добавок животным для поставок в Азербайджан увеличен за счет 23 новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора. "Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики предоставило право экспорта еще 23 российским компаниям по производству и хранению животноводческой продукции, в том числе кормов и кормовых добавок", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего на сегодняшний день у более чем 1180 предприятий из России есть выход на рынок Азербайджана.
https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html
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РИА Новости
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экономика, азербайджан, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Азербайджан, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Азербайджан утвердил новых поставщиков кормов для животных из России
Россельхознадзор: Азербайджан расширил список российских поставщиков кормов для животных