https://ria.ru/20230213/kommunisty-1851743326.html
Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ
Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ - РИА Новости, 13.02.2023
Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:43
2023-02-13T16:43
2023-02-13T17:39
политика
кпрф
владимир путин
геннадий зюганов
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии, глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране."Поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, ну а вас – с избранием завтрашним (14 февраля 1993 года Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ – ред.). Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере", - сказал Путин. Он отметил, что в вопросах обороны и безопасности с КПРФ никогда не было никаких противоречий, часто партия ставила перед российской властью вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности государства.КПРФ была создана на учредительно-восстановительном съезде, проходившем 13-14 февраля 1993 года в Московской области, путем преобразования общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации".
https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801072769.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кпрф, владимир путин, геннадий зюганов, россия
Политика, КПРФ, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Россия
16:43 13.02.2023 (обновлено: 17:39 13.02.2023)
Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ
Путин на встрече с Зюгановым поздравил коммунистов с 30-летием воссоздания партии
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии, глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране.
"Поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, ну а вас – с избранием завтрашним (14 февраля 1993 года Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ – ред.). Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере", - сказал Путин. Он отметил, что в вопросах обороны и безопасности с КПРФ никогда не было никаких противоречий, часто партия ставила перед российской властью вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности государства.
КПРФ была создана на учредительно-восстановительном съезде, проходившем 13-14 февраля 1993 года в Московской области
, путем преобразования общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации".