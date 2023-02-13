https://ria.ru/20230213/kommunisty-1851743326.html

Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ

Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ - РИА Новости, 13.02.2023

Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:43

2023-02-13T16:43

2023-02-13T17:39

политика

кпрф

владимир путин

геннадий зюганов

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии, глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране."Поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, ну а вас – с избранием завтрашним (14 февраля 1993 года Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ – ред.). Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере", - сказал Путин. Он отметил, что в вопросах обороны и безопасности с КПРФ никогда не было никаких противоречий, часто партия ставила перед российской властью вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности государства.КПРФ была создана на учредительно-восстановительном съезде, проходившем 13-14 февраля 1993 года в Московской области, путем преобразования общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации".

https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801072769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, кпрф, владимир путин, геннадий зюганов, россия