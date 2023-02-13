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Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ - РИА Новости, 13.02.2023
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Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ
Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ - РИА Новости, 13.02.2023
Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:43
2023-02-13T17:39
политика
кпрф
владимир путин
геннадий зюганов
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии, глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране."Поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, ну а вас – с избранием завтрашним (14 февраля 1993 года Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ – ред.). Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере", - сказал Путин. Он отметил, что в вопросах обороны и безопасности с КПРФ никогда не было никаких противоречий, часто партия ставила перед российской властью вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности государства.КПРФ была создана на учредительно-восстановительном съезде, проходившем 13-14 февраля 1993 года в Московской области, путем преобразования общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации".
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политика, кпрф, владимир путин, геннадий зюганов, россия
Политика, КПРФ, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Россия
16:43 13.02.2023 (обновлено: 17:39 13.02.2023)
 
Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ

Путин на встрече с Зюгановым поздравил коммунистов с 30-летием воссоздания партии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов во время встречи. 13 февраля 2023
резидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов во время встречи. 13 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / POOL
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резидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов во время встречи. 13 февраля 2023
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии, глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране.
"Поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, ну а вас – с избранием завтрашним (14 февраля 1993 года Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ – ред.). Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере", - сказал Путин. Он отметил, что в вопросах обороны и безопасности с КПРФ никогда не было никаких противоречий, часто партия ставила перед российской властью вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности государства.
КПРФ была создана на учредительно-восстановительном съезде, проходившем 13-14 февраля 1993 года в Московской области, путем преобразования общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля 2022, 20:48
Зюганов рассказал Путину о "Программе победы" из 12 пунктов
 
ПолитикаКПРФВладимир ПутинГеннадий ЗюгановРоссия
 
 
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