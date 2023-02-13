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В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию - РИА Новости, 13.02.2023
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В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию
В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И во время визита в РФ обсудит дальнейшее развитие двусторонних отношений и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:42
2023-02-13T11:43
россия
китай
ван и (политик)
в мире
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ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И во время визита в РФ обсудит дальнейшее развитие двусторонних отношений и международную ситуацию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь сообщил, что бывший глава МИД КНР Ван И с 14 по 22 февраля будет находиться в европейском турне, в рамках которого посетит Россию. При этом он не указал точные даты визита в РФ самого высокопоставленного дипломата Китая. "Во время визита Ван И проведет углубленный обмен мнениями с российской стороной по вопросу дальнейшего развития двусторонних отношений, а также по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил дипломат. Он отметил, что Китай готов использовать предстоящий визит в качестве возможности, чтобы работать с Россией над развитием двусторонних отношений в направлении, определенном лидерами двух стран, защищать законные права и интересы обеих сторон, а также играть активную роль в обеспечении мира во всем мире.
https://ria.ru/20230210/morgulov-1850992384.html
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россия, китай, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Ван И (политик), В мире
11:42 13.02.2023 (обновлено: 11:43 13.02.2023)
 
В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию

МИД Китая: член политбюро ЦК КПК Ван И обсудит в России двусторонние вопросы

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции
Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И во время визита в РФ обсудит дальнейшее развитие двусторонних отношений и международную ситуацию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ван Вэньбинь сообщил, что бывший глава МИД КНР Ван И с 14 по 22 февраля будет находиться в европейском турне, в рамках которого посетит Россию. При этом он не указал точные даты визита в РФ самого высокопоставленного дипломата Китая.
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"Во время визита Ван И проведет углубленный обмен мнениями с российской стороной по вопросу дальнейшего развития двусторонних отношений, а также по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил дипломат.
Он отметил, что Китай готов использовать предстоящий визит в качестве возможности, чтобы работать с Россией над развитием двусторонних отношений в направлении, определенном лидерами двух стран, защищать законные права и интересы обеих сторон, а также играть активную роль в обеспечении мира во всем мире.
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