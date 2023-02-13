https://ria.ru/20230213/kitay-1851645583.html

В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию

В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию - РИА Новости, 13.02.2023

В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И во время визита в РФ обсудит дальнейшее развитие двусторонних отношений и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:42

2023-02-13T11:42

2023-02-13T11:43

россия

китай

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И во время визита в РФ обсудит дальнейшее развитие двусторонних отношений и международную ситуацию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь сообщил, что бывший глава МИД КНР Ван И с 14 по 22 февраля будет находиться в европейском турне, в рамках которого посетит Россию. При этом он не указал точные даты визита в РФ самого высокопоставленного дипломата Китая. "Во время визита Ван И проведет углубленный обмен мнениями с российской стороной по вопросу дальнейшего развития двусторонних отношений, а также по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил дипломат. Он отметил, что Китай готов использовать предстоящий визит в качестве возможности, чтобы работать с Россией над развитием двусторонних отношений в направлении, определенном лидерами двух стран, защищать законные права и интересы обеих сторон, а также играть активную роль в обеспечении мира во всем мире.

https://ria.ru/20230210/morgulov-1850992384.html

https://ria.ru/20230202/suverenitet-1849352530.html

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, ван и (политик), в мире