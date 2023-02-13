https://ria.ru/20230213/kiku-1851814700.html

Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии

Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 13.02.2023

Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии

Официальные лица в Киеве на протяжении года пытаются втянуть Кишинев в конфликт с Россией различными путями, считает бывший премьер республики, глава Партии... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:08

2023-02-13T21:08

2023-02-13T21:08

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молдавия

ион кику

владимир зеленский

украина

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Официальные лица в Киеве на протяжении года пытаются втянуть Кишинев в конфликт с Россией различными путями, считает бывший премьер республики, глава Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции". "На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт… Внимание международного сообщества снижается, чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков нужно как можно больше вовлеченных сторон", - заявил Кику в эфире телеканала N4. По его словам, власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке переворота, но эти действия бессмысленны, поскольку страна окажется в полной международной изоляции. Ранее в понедельник президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране.

https://ria.ru/20230212/vasnetsov-1851458389.html

https://ria.ru/20230210/ugroza-1851326999.html

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в мире, молдавия, ион кику, владимир зеленский, украина, россия