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Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 13.02.2023
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Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии
Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 13.02.2023
Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии
Официальные лица в Киеве на протяжении года пытаются втянуть Кишинев в конфликт с Россией различными путями, считает бывший премьер республики, глава Партии... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:08
2023-02-13T21:08
в мире
молдавия
ион кику
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Официальные лица в Киеве на протяжении года пытаются втянуть Кишинев в конфликт с Россией различными путями, считает бывший премьер республики, глава Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции". "На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт… Внимание международного сообщества снижается, чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков нужно как можно больше вовлеченных сторон", - заявил Кику в эфире телеканала N4. По его словам, власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке переворота, но эти действия бессмысленны, поскольку страна окажется в полной международной изоляции. Ранее в понедельник президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране.
https://ria.ru/20230212/vasnetsov-1851458389.html
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в мире, молдавия, ион кику, владимир зеленский, украина, россия
В мире, Молдавия, Ион Кику, Владимир Зеленский, Украина, Россия
21:08 13.02.2023
 
Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии

Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Киев в попытке втянуть Кишинев в конфликт с Россией

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкИон Кику
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Ион Кику. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Официальные лица в Киеве на протяжении года пытаются втянуть Кишинев в конфликт с Россией различными путями, считает бывший премьер республики, глава Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.
Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции".
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"На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт… Внимание международного сообщества снижается, чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков нужно как можно больше вовлеченных сторон", - заявил Кику в эфире телеканала N4.
По его словам, власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке переворота, но эти действия бессмысленны, поскольку страна окажется в полной международной изоляции.
"Нельзя идти на поводу этих лиц, которые хотят просто сохранить власть, не будет никакого подрыва государственности, никто из оппонентов партии "Действие и солидарность" (правящая партия Молдавии - ред.) не хотят дестабилизировать страну - это никому не нужно", - добавил Кику.
Ранее в понедельник президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране.
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