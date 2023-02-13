12:23 13.02.2023 (обновлено: 13:30 13.02.2023)
Кадыров заявил, что российская армия дойдет до Киева, если прикажут
Кадыров: российская армия может дойти до Киева и освободить его, если будет приказ Путина
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские войска готовы дойти до Киева, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы. А дальше — как примет решение президент", — сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Оставление территорий во время спецоперации, которую в Минобороны объяснили перегруппировкой и отводом войск на Киевском и Черниговском направлениях, Кадыров назвал военно-тактическим ходом, позволившим "вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня".
Политик добавил, что считает необходимым "забрать Одессу и Харьков", чтобы обезопасить государство. При этом сейчас, как утверждает глава Чечни, Россия воюет не в полную силу. В то же время он уверен, что до конца года все задачи военной операции "будут выполнены на 100 процентов".
"Если бы мы начали хотя бы 20 процентов, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы. А если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет — и "салам алейкум", — заметил глава региона.
Он также отметил, что считает неправильным вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку тот — "террорист, деревенский сатанист, фашист", однако готов сделать это, если "отправят к нему один на один".
"Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно", — добавил он.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.