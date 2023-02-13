https://ria.ru/20230213/kiev-1851663245.html

Кадыров заявил, что российская армия дойдет до Киева, если прикажут

Кадыров заявил, что российская армия дойдет до Киева, если прикажут - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров заявил, что российская армия дойдет до Киева, если прикажут

Российские войска готовы дойти до Киева, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:23

2023-02-13T12:23

2023-02-13T13:30

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

безопасность

россия

чеченская республика (чечня)

украина

киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские войска готовы дойти до Киева, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Оставление территорий во время спецоперации, которую в Минобороны объяснили перегруппировкой и отводом войск на Киевском и Черниговском направлениях, Кадыров назвал военно-тактическим ходом, позволившим "вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня".Политик добавил, что считает необходимым "забрать Одессу и Харьков", чтобы обезопасить государство. При этом сейчас, как утверждает глава Чечни, Россия воюет не в полную силу. В то же время он уверен, что до конца года все задачи военной операции "будут выполнены на 100 процентов"."Если бы мы начали хотя бы 20 процентов, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы. А если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет — и "салам алейкум", — заметил глава региона.Он также отметил, что считает неправильным вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку тот — "террорист, деревенский сатанист, фашист", однако готов сделать это, если "отправят к нему один на один"."Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно", — добавил он.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851665265.html

https://ria.ru/20220728/chechnya-1805594088.html

россия

украина

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, безопасность, россия, чеченская республика (чечня), украина, киев, ситуация в днр и лнр