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США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш - РИА Новости, 14.02.2023
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США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш
США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш - РИА Новости, 14.02.2023
США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США "выстрелили себе в ногу", подорвав российскую газотранспортную систему "Северный поток". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T22:46
2023-02-14T04:09
сша
норвегия
россия
джо байден
северный поток
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США "выстрелили себе в ногу", подорвав российскую газотранспортную систему "Северный поток". Лауреат Пулитцеровской премии ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившую поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы. "Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости", - сказал Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd. Он пояснил, что, оставшись без российского газа, европейцы вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой особенно преуспел Китай. В пространном, почти часовом интервью Херш также заявил, что президент Джо Байден заинтересован в конфликте на Украине. "Не спрашивайте меня, почему президенты хотят войны. Я думаю, что это хорошо для рейтингов. Я просто не знаю, но Байден сделал большую ставку на то, чтобы показать русским... что мы можем противостоять России", - сказал он. Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими американскими СМИ, а власти США повторили, что не имеют отношения к прошлогодним взрывам на дне моря.
https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html
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сша, норвегия, россия, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"
США, Норвегия, Россия, Джо Байден, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
22:46 13.02.2023 (обновлено: 04:09 14.02.2023)
 
США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш

Сеймур Херш назвал подрыв США "Северных потоков" глупостью за гранью разумения

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США "выстрелили себе в ногу", подорвав российскую газотранспортную систему "Северный поток".
Лауреат Пулитцеровской премии ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившую поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы.
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"Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости", - сказал Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd.
Он пояснил, что, оставшись без российского газа, европейцы вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой особенно преуспел Китай.
В пространном, почти часовом интервью Херш также заявил, что президент Джо Байден заинтересован в конфликте на Украине. "Не спрашивайте меня, почему президенты хотят войны. Я думаю, что это хорошо для рейтингов. Я просто не знаю, но Байден сделал большую ставку на то, чтобы показать русским... что мы можем противостоять России", - сказал он.
Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими американскими СМИ, а власти США повторили, что не имеют отношения к прошлогодним взрывам на дне моря.
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СШАНорвегияРоссияДжо БайденСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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