https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html

США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш

США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш - РИА Новости, 14.02.2023

США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США "выстрелили себе в ногу", подорвав российскую газотранспортную систему "Северный поток". РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-13T22:46

2023-02-13T22:46

2023-02-14T04:09

сша

норвегия

россия

джо байден

северный поток

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США "выстрелили себе в ногу", подорвав российскую газотранспортную систему "Северный поток". Лауреат Пулитцеровской премии ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившую поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы. "Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости", - сказал Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd. Он пояснил, что, оставшись без российского газа, европейцы вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой особенно преуспел Китай. В пространном, почти часовом интервью Херш также заявил, что президент Джо Байден заинтересован в конфликте на Украине. "Не спрашивайте меня, почему президенты хотят войны. Я думаю, что это хорошо для рейтингов. Я просто не знаю, но Байден сделал большую ставку на то, чтобы показать русским... что мы можем противостоять России", - сказал он. Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими американскими СМИ, а власти США повторили, что не имеют отношения к прошлогодним взрывам на дне моря.

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

сша

норвегия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, норвегия, россия, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"