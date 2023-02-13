https://ria.ru/20230213/khakery-1851692065.html
Российские хакеры взломали сайт военной базы Рамштайн
Российские хакеры взломали сайт военной базы Рамштайн - РИА Новости, 13.02.2023
Российские хакеры взломали сайт военной базы Рамштайн
Российские хакеры из группировки Killnet утверждают, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:03
2023-02-13T14:03
2023-02-13T14:45
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МОСКВА/БРЮССЕЛЬ/БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Российские хакеры из группировки Killnet утверждают, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. Корреспонденты РИА Новости в Европе убедились, что сайт не работает.При попытке открыть сайт в Брюсселе страница не загружается, а через некоторое время выдает сообщение, что время ожидания истекло.В Берлине при попытке открыть сайт появляется картинка с эмблемой Объединенного авиационного командования НАТО, но страница не активна и не содержит никаких ссылок и материалов.На авиабазе Рамштайн проводятся встречи контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины. В честь военного объекта также неофициально называют сам формат помощи Киеву со стороны его западных партнеров.Авиабаза на севере Германии — крупнейший опорный пункт ВВС США за пределами Штатов и их штаб-квартира в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE), одна из баз НАТО. На объекте дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн — одна из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координация и управление беспилотниками США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".
https://ria.ru/20230130/summa-1848491129.html
https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, германия, брюссель, берлин (город), нато
В мире, Технологии, Германия, Брюссель, Берлин (город), НАТО
14:03 13.02.2023 (обновлено: 14:45 13.02.2023)
Российские хакеры взломали сайт военной базы Рамштайн
Русские хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт военной базы Рамштайн
МОСКВА/БРЮССЕЛЬ/БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Российские хакеры из группировки Killnet утверждают, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.
"Отвалилась база, как-то так", — говорится в Telegram-канале We are Killnet.
Корреспонденты РИА Новости в Европе
убедились, что сайт не работает.
При попытке открыть сайт в Брюсселе
страница не загружается, а через некоторое время выдает сообщение, что время ожидания истекло.
В Берлине
при попытке открыть сайт появляется картинка с эмблемой Объединенного авиационного командования НАТО
, но страница не активна и не содержит никаких ссылок и материалов.
На авиабазе Рамштайн проводятся встречи контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины
. В честь военного объекта также неофициально называют сам формат помощи Киеву со стороны его западных партнеров.
Авиабаза на севере Германии — крупнейший опорный пункт ВВС США за пределами Штатов и их штаб-квартира в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE), одна из баз НАТО. На объекте дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн — одна из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки.
Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координация и управление беспилотниками США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".