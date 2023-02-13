23:13 13.02.2023 (обновлено: 23:35 13.02.2023)
Канада вслед за Францией призвала своих граждан не ездить в Белоруссию
Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Белоруссию
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Правительство Канады призвало своих граждан не посещать Белоруссию из-за боевых действий на Украине, следует из сообщения на сайте ведомства.
"Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной", — говорится в рекомендации.
Ранее сегодня с аналогичным призывом к своим гражданам выступило министерство иностранных дел Франции. В Париже заявили, что в контексте российской спецоперации рекомендуется не совершать поездок в Белоруссию. Тем французам, которые сейчас находятся в этой стране, предлагается без промедления уехать из нее по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию.
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Сегодня утром посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию и не совершать поездок в страну. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение американской дипмиссии не стало новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.