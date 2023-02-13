https://ria.ru/20230213/kanada-1851583158.html
Канада закрыла воздушное пространство близ границы с США для операции ПВО
Канада закрыла воздушное пространство близ границы с США для операции ПВО - РИА Новости, 13.02.2023
Канада закрыла воздушное пространство близ границы с США для операции ПВО
Канада закрыла воздушное пространство над населенным пунктом Тобермори в провинции Онтарио для проведения "операции по противовоздушной обороне", сообщило... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T00:36
2023-02-13T00:36
2023-02-13T01:20
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онтарио
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канада закрыла воздушное пространство над населенным пунктом Тобермори в провинции Онтарио для проведения "операции по противовоздушной обороне", сообщило агентство Рейтер. "Канада закрыла воздушное пространство в воскресенье вблизи Тобермори, Онтарио, который находится на озере Гурон недалеко от границы с США", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на организацию Nav Canada, управляющую канадской системой управления воздушным движением. Ранее американский конгрессмен Джек Бергман заявил, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой.
https://radiosputnik.ria.ru/20230212/kanada-1851483024.html
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канада, онтарио, в мире
00:36 13.02.2023 (обновлено: 01:20 13.02.2023)
Канада закрыла воздушное пространство близ границы с США для операции ПВО
Reuters: Канада закрыла воздушное пространство близ границы с США для операции ПВО