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Кадыров показал трофейный американский автомобиль - РИА Новости, 13.02.2023
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Кадыров показал трофейный американский автомобиль
Кадыров показал трофейный американский автомобиль - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров показал трофейный американский автомобиль
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал американский трофейный автомобиль, который привезли из Лисичанска в ЛНР. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:59
2023-02-13T13:09
безопасность
россия
украина
лисичанск
владимир путин
апты алаудинов
рамзан кадыров
нато
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал американский трофейный автомобиль, который привезли из Лисичанска в ЛНР. В интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" он рассказал, что его помощник, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов взял трофейный американский автомобиль в Лисичанске и привез в Грозный. "Для красоты сделали. Наши намного лучше, чем американские. Вот этот американский мы почистили, покрасили", - показал Кадыров автомобиль. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230213/tanki-1851670829.html
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безопасность, россия, украина, лисичанск, владимир путин, апты алаудинов, рамзан кадыров, нато
Безопасность, Россия, Украина, Лисичанск, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, НАТО
12:59 13.02.2023 (обновлено: 13:09 13.02.2023)
 
Кадыров показал трофейный американский автомобиль

Глава Чечни Кадыров показал трофейный американский автомобиль, привезенный из ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейный американский "Хаммер". Кадр видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейный американский Хаммер. Кадр видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейный американский "Хаммер". Кадр видео
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал американский трофейный автомобиль, который привезли из Лисичанска в ЛНР.
В интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" он рассказал, что его помощник, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов взял трофейный американский автомобиль в Лисичанске и привез в Грозный.
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"Для красоты сделали. Наши намного лучше, чем американские. Вот этот американский мы почистили, покрасили", - показал Кадыров автомобиль.

"Мы побелили, покрасили. Поставили. Все трофейные машины у нас на Аллее Славы. Туда мы потом, в последующем поставим после войны, чтобы тоже знали, какие оружия были против нас. Кто их снабжал. Вот. Американцы", - добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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БезопасностьРоссияУкраинаЛисичанскВладимир ПутинАпты АлаудиновРамзан КадыровНАТО
 
 
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