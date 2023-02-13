https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851668532.html

Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу

Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу

Глава Чечни Кадыров заявил в понедельник, что Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы территории РФ продолжатся, терпение может лопнуть. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:37

2023-02-13T12:37

2023-02-13T12:41

специальная военная операция на украине

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украина

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава Чечни Кадыров заявил в понедельник, что Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы территории РФ продолжатся, терпение может лопнуть."Нет, конечно", - ответил Кадыров в интервью программе "60 минут" на "России 1" на вопрос о том, воюет ли Россия в полную силу."Если бы мы начали хотя бы 20%, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы", - сказал Кадыров."А если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет - и "салам алейкум". Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20230213/zadachi-1851668040.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, в мире, рамзан кадыров