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Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851668532.html
Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу
Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу
Глава Чечни Кадыров заявил в понедельник, что Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы территории РФ продолжатся, терпение может лопнуть. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:37
2023-02-13T12:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
рамзан кадыров
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава Чечни Кадыров заявил в понедельник, что Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы территории РФ продолжатся, терпение может лопнуть."Нет, конечно", - ответил Кадыров в интервью программе "60 минут" на "России 1" на вопрос о том, воюет ли Россия в полную силу."Если бы мы начали хотя бы 20%, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы", - сказал Кадыров."А если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет - и "салам алейкум". Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам", - добавил глава Чечни.
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россия, украина, в мире, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Рамзан Кадыров
12:37 13.02.2023 (обновлено: 12:41 13.02.2023)
 
Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу

Глава Чечни Кадыров: Россия воюет на Украине не в полную силу, но терпение может лопнуть

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава Чечни Кадыров заявил в понедельник, что Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы территории РФ продолжатся, терпение может лопнуть.
"Нет, конечно", - ответил Кадыров в интервью программе "60 минут" на "России 1" на вопрос о том, воюет ли Россия в полную силу.
"Если бы мы начали хотя бы 20%, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы", - сказал Кадыров.
"А если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет - и "салам алейкум". Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам", - добавил глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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