https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851668141.html
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации, полностью ведет все вопросы. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:37
2023-02-13T12:37
2023-02-13T12:52
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации, полностью ведет все вопросы. "Всегда мы на связи – утром, вечером, днем, всегда", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, часто ли он общается с военнослужащими. "Только час назад разговаривал с командирами и полностью веду все вопросы, каждую нужную вещь до капельки, до копейки мы все даем", - добавил он.
https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Безопасность
12:37 13.02.2023 (обновлено: 12:52 13.02.2023)
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО
Глава Чечни Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации