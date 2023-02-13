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Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851668141.html
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации, полностью ведет все вопросы. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:37
2023-02-13T12:52
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации, полностью ведет все вопросы. "Всегда мы на связи – утром, вечером, днем, всегда", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, часто ли он общается с военнослужащими. "Только час назад разговаривал с командирами и полностью веду все вопросы, каждую нужную вещь до капельки, до копейки мы все даем", - добавил он.
https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html
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Дарья Буймова
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рамзан кадыров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Безопасность
12:37 13.02.2023 (обновлено: 12:52 13.02.2023)
 
Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО

Глава Чечни Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации, полностью ведет все вопросы.
"Всегда мы на связи – утром, вечером, днем, всегда", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, часто ли он общается с военнослужащими.
"Только час назад разговаривал с командирами и полностью веду все вопросы, каждую нужную вещь до капельки, до копейки мы все даем", - добавил он.
Одесса - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
12:34Специальная военная операция на Украине
Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровБезопасность
 
 
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