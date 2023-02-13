https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851668141.html

Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО

Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации, полностью ведет все вопросы. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:37

2023-02-13T12:37

2023-02-13T12:52

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне спецоперации, полностью ведет все вопросы. "Всегда мы на связи – утром, вечером, днем, всегда", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, часто ли он общается с военнослужащими. "Только час назад разговаривал с командирами и полностью веду все вопросы, каждую нужную вещь до капельки, до копейки мы все даем", - добавил он.

https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рамзан кадыров, безопасность