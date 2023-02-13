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Кадыров заявил, что не боится мировой ядерной войны - РИА Новости, 13.02.2023
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Кадыров заявил, что не боится мировой ядерной войны
Кадыров заявил, что не боится мировой ядерной войны - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров заявил, что не боится мировой ядерной войны
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к мировой ядерной войне и не боится, что погибнут его 14 детей. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:30
2023-02-13T12:30
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рамзан кадыров
нато
евросоюз
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к мировой ядерной войне и не боится, что погибнут его 14 детей. "Ну смотрите, если меня спросить, у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не страшно ли ему, что начнется третья мировая ядерная война. Он добавил, что не боится ядерной войны "ни капли", но боится, что "мы потеряем то, что у нас есть". "И этого не должно быть. Мы победим, мы уничтожим, и мы покажем НАТО, ЕС и США, что они никогда ничего не видели в этой жизни. Россия всегда была сильным государством, российское общество объединялось потихоньку, медленно, но все-таки объединялось. И к этому мы сегодня идем, президент ведет правильную политику на все сто процентов, безошибочную. Поэтому я спокоен", - добавил Кадыров.
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сша, россия, рамзан кадыров, нато, евросоюз, в мире
США, Россия, Рамзан Кадыров, НАТО, Евросоюз, В мире
12:30 13.02.2023
 
Кадыров заявил, что не боится мировой ядерной войны

Кадыров заявил, что готов к мировой ядерной войне и не боится, что погибнут его 14 детей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к мировой ядерной войне и не боится, что погибнут его 14 детей.
"Ну смотрите, если меня спросить, у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не страшно ли ему, что начнется третья мировая ядерная война.
Он добавил, что не боится ядерной войны "ни капли", но боится, что "мы потеряем то, что у нас есть".
"И этого не должно быть. Мы победим, мы уничтожим, и мы покажем НАТО, ЕС и США, что они никогда ничего не видели в этой жизни. Россия всегда была сильным государством, российское общество объединялось потихоньку, медленно, но все-таки объединялось. И к этому мы сегодня идем, президент ведет правильную политику на все сто процентов, безошибочную. Поэтому я спокоен", - добавил Кадыров.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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