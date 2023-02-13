https://ria.ru/20230213/izrail-1851827659.html
США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан
США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 13.02.2023
США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан
США глубоко встревожены планами Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T23:29
2023-02-13T23:29
2023-02-13T23:29
в мире
сша
израиль
западный берег реки иордан
нед прайс
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США глубоко встревожены планами Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. Он отреагировал на решение израильского правительства начать процесс ретроактивной легализации девяти поселенческих форпостов и продвинуть проекты строительства 10 тысяч единиц жилья для еврейских поселенцев на территориях, которые большая часть мирового сообщества считает оккупированными палестинскими землями. В нем при этом не содержится упоминаний об израильской оккупации Западного берега, как повелось со времен президентства Дональда Трампа, который пересмотрел подходы США к арабо-израильскому урегулированию.
https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html
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в мире, сша, израиль, западный берег реки иордан, нед прайс, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Западный берег реки Иордан, Нед Прайс, Дональд Трамп
США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан
США встревожились из-за планов Израиля расширить присутствие на Западном берегу Иордана