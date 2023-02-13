https://ria.ru/20230213/izrail-1851827659.html

США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан

США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 13.02.2023

США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан

США глубоко встревожены планами Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T23:29

2023-02-13T23:29

2023-02-13T23:29

в мире

сша

израиль

западный берег реки иордан

нед прайс

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США глубоко встревожены планами Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. Он отреагировал на решение израильского правительства начать процесс ретроактивной легализации девяти поселенческих форпостов и продвинуть проекты строительства 10 тысяч единиц жилья для еврейских поселенцев на территориях, которые большая часть мирового сообщества считает оккупированными палестинскими землями. В нем при этом не содержится упоминаний об израильской оккупации Западного берега, как повелось со времен президентства Дональда Трампа, который пересмотрел подходы США к арабо-израильскому урегулированию.

https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html

сша

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, сша, израиль, западный берег реки иордан, нед прайс, дональд трамп