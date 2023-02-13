https://ria.ru/20230213/izrail-1851688506.html

В Израиле проходят многотысячные акции протеста

В Израиле проходят многотысячные акции протеста - РИА Новости, 13.02.2023

В Израиле проходят многотысячные акции протеста

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве против предложенной правительством Нетаньяху реформы юридической системы страны накануне... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:48

2023-02-13T13:48

2023-02-13T13:49

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве против предложенной правительством Нетаньяху реформы юридической системы страны накануне первого чтения законопроекта в Кнессете. По словам корреспондента РИА Новости, также по всей стране проходит массовая забастовка, участие в которой, по оценкам СМИ, принимает до миллиона человек. Многотысячный протест начался утром в понедельник накануне ключевого голосования законодательной комиссии парламента Израиля (Кнессета) по поводу вынесения на рассмотрение в первом чтении новой судебной реформы правительства Нетаньяху. Первая часть реформы, предложенной министром юстиции Яривом Левиным в начале января, даст правительству контроль над отборочной комиссии судей, а так же ограничит судебный надзор Верховного суда в отношении базовых законов.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, ярив левин, кнессет израиля, тель-авив, иерусалим