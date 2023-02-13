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В Израиле проходят многотысячные акции протеста - РИА Новости, 13.02.2023
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В Израиле проходят многотысячные акции протеста
В Израиле проходят многотысячные акции протеста - РИА Новости, 13.02.2023
В Израиле проходят многотысячные акции протеста
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве против предложенной правительством Нетаньяху реформы юридической системы страны накануне... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:48
2023-02-13T13:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве против предложенной правительством Нетаньяху реформы юридической системы страны накануне первого чтения законопроекта в Кнессете. По словам корреспондента РИА Новости, также по всей стране проходит массовая забастовка, участие в которой, по оценкам СМИ, принимает до миллиона человек. Многотысячный протест начался утром в понедельник накануне ключевого голосования законодательной комиссии парламента Израиля (Кнессета) по поводу вынесения на рассмотрение в первом чтении новой судебной реформы правительства Нетаньяху. Первая часть реформы, предложенной министром юстиции Яривом Левиным в начале января, даст правительству контроль над отборочной комиссии судей, а так же ограничит судебный надзор Верховного суда в отношении базовых законов.
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в мире, израиль, ярив левин, кнессет израиля, тель-авив, иерусалим
В мире, Израиль, Ярив Левин, Кнессет Израиля, Тель-Авив, Иерусалим
13:48 13.02.2023 (обновлено: 13:49 13.02.2023)
 
В Израиле проходят многотысячные акции протеста

Десятки тысяч жителей Иерусалима и Тель-Авива протестуют против судебной реформы Нетаньяху

© AP Photo / Ohad ZwigenbergУчастники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве против предложенной правительством Нетаньяху реформы юридической системы страны накануне первого чтения законопроекта в Кнессете.
По словам корреспондента РИА Новости, также по всей стране проходит массовая забастовка, участие в которой, по оценкам СМИ, принимает до миллиона человек.
Многотысячный протест начался утром в понедельник накануне ключевого голосования законодательной комиссии парламента Израиля (Кнессета) по поводу вынесения на рассмотрение в первом чтении новой судебной реформы правительства Нетаньяху. Первая часть реформы, предложенной министром юстиции Яривом Левиным в начале января, даст правительству контроль над отборочной комиссии судей, а так же ограничит судебный надзор Верховного суда в отношении базовых законов.
 
В миреИзраильЯрив ЛевинКнессет ИзраиляТель-АвивИерусалим
 
 
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