13:48 13.02.2023 (обновлено: 13:49 13.02.2023)
В Израиле проходят многотысячные акции протеста
Десятки тысяч жителей Иерусалима и Тель-Авива протестуют против судебной реформы Нетаньяху
© AP Photo / Ohad ZwigenbergУчастники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве против предложенной правительством Нетаньяху реформы юридической системы страны накануне первого чтения законопроекта в Кнессете.
По словам корреспондента РИА Новости, также по всей стране проходит массовая забастовка, участие в которой, по оценкам СМИ, принимает до миллиона человек.
Многотысячный протест начался утром в понедельник накануне ключевого голосования законодательной комиссии парламента Израиля (Кнессета) по поводу вынесения на рассмотрение в первом чтении новой судебной реформы правительства Нетаньяху. Первая часть реформы, предложенной министром юстиции Яривом Левиным в начале января, даст правительству контроль над отборочной комиссии судей, а так же ограничит судебный надзор Верховного суда в отношении базовых законов.