По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 фев – РИА Новости. По адресной инвестиционной программе (АИП) Тверской области в 2022 году завершены 28 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги реализации региональной адресной инвестиционной программы в 2022 году рассмотрены в понедельник на заседании правительства Тверской области.
Как отметили в пресс-службе, наибольшее количество объектов введено в сфере ЖКХ. Так, завершена реконструкция очистных сооружений в селе Городня Конаковского района, выполнена модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, выполнен значительный объем работ по газификации территорий и строительству дорог. Также в 2022 году построены детские сады в Твери и Вышнем Волочке.
Ряд объектов адресной инвестпрограммы находится в процессе строительства. Это Западный мост в Твери, Бежецкая ЦРБ, гребная база на реке Тверца, очистные сооружения в Твери, Старице, Торжке, водозаборные сооружения в Ржеве, детские поликлиники в Кимрах, Твери, Торжке, Старицкая поликлиника, школа и детский сад в столице Верхневолжья, павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату, комплекс инфраструктуры "Волжское море" и прочие.
"В текущем году планируется завершение строительства важных объектов образования, здравоохранения, спорта, коммунального и дорожного хозяйства, туристической индустрии", - сказал на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.
Глава региона поручил ответственным министерствам и главам территорий, где реализуются проекты, усилить личный контроль за строительством объектов АИП, а также претензионную работу с подрядчиками, которые не выполняют обязательства по контрактам.