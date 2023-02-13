https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html

По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов

По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов - РИА Новости, 13.02.2023

По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов

По адресной инвестиционной программе (АИП) Тверской области в 2022 году завершены 28 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:03

2023-02-13T18:03

2023-02-13T18:03

тверская область

игорь руденя

тверь

торжок

конаковский район

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ТВЕРЬ, 13 фев – РИА Новости. По адресной инвестиционной программе (АИП) Тверской области в 2022 году завершены 28 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги реализации региональной адресной инвестиционной программы в 2022 году рассмотрены в понедельник на заседании правительства Тверской области.Как отметили в пресс-службе, наибольшее количество объектов введено в сфере ЖКХ. Так, завершена реконструкция очистных сооружений в селе Городня Конаковского района, выполнена модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, выполнен значительный объем работ по газификации территорий и строительству дорог. Также в 2022 году построены детские сады в Твери и Вышнем Волочке.Ряд объектов адресной инвестпрограммы находится в процессе строительства. Это Западный мост в Твери, Бежецкая ЦРБ, гребная база на реке Тверца, очистные сооружения в Твери, Старице, Торжке, водозаборные сооружения в Ржеве, детские поликлиники в Кимрах, Твери, Торжке, Старицкая поликлиника, школа и детский сад в столице Верхневолжья, павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату, комплекс инфраструктуры "Волжское море" и прочие."В текущем году планируется завершение строительства важных объектов образования, здравоохранения, спорта, коммунального и дорожного хозяйства, туристической индустрии", - сказал на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.Глава региона поручил ответственным министерствам и главам территорий, где реализуются проекты, усилить личный контроль за строительством объектов АИП, а также претензионную работу с подрядчиками, которые не выполняют обязательства по контрактам.

https://ria.ru/20230208/razrabotki-1850627682.html

https://ria.ru/20230202/fapy-1849328456.html

тверь

торжок

конаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, торжок, конаковский район