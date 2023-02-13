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По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов - РИА Новости, 13.02.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html
По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов
По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов - РИА Новости, 13.02.2023
По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов
По адресной инвестиционной программе (АИП) Тверской области в 2022 году завершены 28 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:03
2023-02-13T18:03
тверская область
игорь руденя
тверь
торжок
конаковский район
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ТВЕРЬ, 13 фев – РИА Новости. По адресной инвестиционной программе (АИП) Тверской области в 2022 году завершены 28 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги реализации региональной адресной инвестиционной программы в 2022 году рассмотрены в понедельник на заседании правительства Тверской области.Как отметили в пресс-службе, наибольшее количество объектов введено в сфере ЖКХ. Так, завершена реконструкция очистных сооружений в селе Городня Конаковского района, выполнена модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, выполнен значительный объем работ по газификации территорий и строительству дорог. Также в 2022 году построены детские сады в Твери и Вышнем Волочке.Ряд объектов адресной инвестпрограммы находится в процессе строительства. Это Западный мост в Твери, Бежецкая ЦРБ, гребная база на реке Тверца, очистные сооружения в Твери, Старице, Торжке, водозаборные сооружения в Ржеве, детские поликлиники в Кимрах, Твери, Торжке, Старицкая поликлиника, школа и детский сад в столице Верхневолжья, павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату, комплекс инфраструктуры "Волжское море" и прочие."В текущем году планируется завершение строительства важных объектов образования, здравоохранения, спорта, коммунального и дорожного хозяйства, туристической индустрии", - сказал на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.Глава региона поручил ответственным министерствам и главам территорий, где реализуются проекты, усилить личный контроль за строительством объектов АИП, а также претензионную работу с подрядчиками, которые не выполняют обязательства по контрактам.
https://ria.ru/20230208/razrabotki-1850627682.html
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игорь руденя, тверь, торжок, конаковский район
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Торжок, Конаковский район
18:03 13.02.2023
 

По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 фев – РИА Новости. По адресной инвестиционной программе (АИП) Тверской области в 2022 году завершены 28 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги реализации региональной адресной инвестиционной программы в 2022 году рассмотрены в понедельник на заседании правительства Тверской области.
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Как отметили в пресс-службе, наибольшее количество объектов введено в сфере ЖКХ. Так, завершена реконструкция очистных сооружений в селе Городня Конаковского района, выполнена модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, выполнен значительный объем работ по газификации территорий и строительству дорог. Также в 2022 году построены детские сады в Твери и Вышнем Волочке.
Ряд объектов адресной инвестпрограммы находится в процессе строительства. Это Западный мост в Твери, Бежецкая ЦРБ, гребная база на реке Тверца, очистные сооружения в Твери, Старице, Торжке, водозаборные сооружения в Ржеве, детские поликлиники в Кимрах, Твери, Торжке, Старицкая поликлиника, школа и детский сад в столице Верхневолжья, павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату, комплекс инфраструктуры "Волжское море" и прочие.
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"В текущем году планируется завершение строительства важных объектов образования, здравоохранения, спорта, коммунального и дорожного хозяйства, туристической индустрии", - сказал на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.
Глава региона поручил ответственным министерствам и главам территорий, где реализуются проекты, усилить личный контроль за строительством объектов АИП, а также претензионную работу с подрядчиками, которые не выполняют обязательства по контрактам.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьТоржокКонаковский район
 
 
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