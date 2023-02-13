https://ria.ru/20230213/internet-1851643599.html

Минцифры рассматривает варианты снижения цен на интернет в ДНР и ЛНР

Минцифры рассматривает варианты снижения цен на интернет в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

Минцифры рассматривает варианты снижения цен на интернет в ДНР и ЛНР

Минцифры России рассматривает два варианта снижения тарифов на широкополосный интернет в ДНР и ЛНР, первый из них - снижение цен действующих операторов... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:37

2023-02-13T11:37

2023-02-13T11:45

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технологии

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минцифры России рассматривает два варианта снижения тарифов на широкополосный интернет в ДНР и ЛНР, первый из них - снижение цен действующих операторов "Углетелеком" и "Лугаком", второй - появление в регионах альтернативного провайдера, сообщили РИА новости в ведомстве. Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в ДНР и ЛНР может появиться новый оператор широкополосного доступа (ШПД) в интернет. "Сейчас Минцифры рассматривает два варианта снижения тарифов на услуги связи в республиках. Первый – снижение цен действующих операторов "Углетелеком" и "Лугаком". К 15 марта операторы должны представить новые тарифные предложения. Второй – появление в регионах альтернативного оператора магистрального трафика. Это сформирует здоровую конкуренцию и повлияет на тарифную политику", - говорится в сообщении Минцифры. Отмечается, что цель ведомства - обеспечить стоимость трафика на уровне средней по России. "Ведомости" также писали, что новый оператор будет обеспечивать транзит трафика малых операторов, чтобы у последних была возможность реализовывать СОРМ. СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) - комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи. "Для малых операторов рассматриваем возможность аутсорминга (подключения к более крупным провайдерам для использования их СОРМ - ред.). Услугу могут представлять действующие операторы или "Миранда-медиа", которая планирует начать работу в ДНР", - отметили в Минцифры.

https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851107666.html

https://ria.ru/20230207/internet-1850174190.html

https://ria.ru/20230125/internet-1847218073.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика