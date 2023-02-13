https://ria.ru/20230213/internet-1851209249.html
Билайн в среднем на треть увеличил скорость мобильного интернета
Билайн в среднем на треть увеличил скорость мобильного интернета - РИА Новости, 13.02.2023
Билайн в среднем на треть увеличил скорость мобильного интернета
Скорость мобильного интернета билайна в ноябре 2022 года выросла в среднем на 33% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:00
2023-02-13T10:00
2023-02-13T11:24
билайн
технологии
вымпелком
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Скорость мобильного интернета билайна в ноябре 2022 года выросла в среднем на 33% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба оператора.Билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE и увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi.В 2022 году компания для ускорения интернета продолжила глобальную модернизацию сети и провела рефарминг в 32 регионах страны. После завершения работ расширился используемый частотный диапазон в сети 4G LTE, что увеличило скорость и комфорт использования. В итоге в 2022 году клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании в декабре 2022 года клиенты стали на 20% стали чаще смотреть онлайн-видео, на 18% слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.Для увеличения надежность сети оператор запустил в 42 регионах технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен.Широкое распространение получила технология VoLTE (Voice over LTE) - голосовая связь нового поколения. Билайн запустил эту технологию в 44 регионах. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону, дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. По итогам 2022 года ей пользуются уже 11 миллионов клиентов.Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и емкость сети благодаря строительству новых базовых станций. ㅤРекламаПАО "Вымпел-Коммуникации" beeline.ruERID: 4CQwVszH9pSXM19nSd4
https://ria.ru/20230125/bilayn-1847165740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, технологии, вымпелком
Билайн, Технологии, ВымпелКом
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Скорость мобильного интернета билайна в ноябре 2022 года выросла в среднем на 33% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба оператора.
Билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE и увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi.
В 2022 году компания для ускорения интернета продолжила глобальную модернизацию сети и провела рефарминг в 32 регионах страны. После завершения работ расширился используемый частотный диапазон в сети 4G LTE, что увеличило скорость и комфорт использования. В итоге в 2022 году клиенты билайн
использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании в декабре 2022 года клиенты стали на 20% стали чаще смотреть онлайн-видео, на 18% слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.
Для увеличения надежность сети оператор запустил в 42 регионах технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен.
Широкое распространение получила технология VoLTE (Voice over LTE) - голосовая связь нового поколения. Билайн запустил эту технологию в 44 регионах. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону, дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. По итогам 2022 года ей пользуются уже 11 миллионов клиентов.
Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и емкость сети благодаря строительству новых базовых станций.
ПАО "Вымпел-Коммуникации" beeline.ru
ERID: 4CQwVszH9pSXM19nSd4