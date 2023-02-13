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Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции - РИА Новости, 13.02.2023
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Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции
Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции - РИА Новости, 13.02.2023
Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции
Еврокомиссия считает, что пик роста потребительских цен в Евросоюзе пройден, говорится в ее зимнем экономическом прогнозе. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:25
2023-02-13T14:31
экономика
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что пик роста потребительских цен в Евросоюзе пройден, говорится в ее зимнем экономическом прогнозе. В прошлом году инфляция в Евросоюзе достигала рекордных значений, перешагивая отметку в 11%. Еврокомиссия сократила в своём зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля оценку инфляции в Евросоюзе на текущий год до 6,4% с 7,0% в осеннем прогнозе. На 2024 год прогноз снижен до 2,8% с 3,0%. В 2022 году инфляция в ЕС составила 9,2% против ожидавшихся осенью 9,3%.
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
14:25 13.02.2023 (обновлено: 14:31 13.02.2023)
 
Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции

Еврокомиссия считает, что пик роста потребительских цен в Евросоюзе пройден

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что пик роста потребительских цен в Евросоюзе пройден, говорится в ее зимнем экономическом прогнозе.
"Три месяца падения уровней инфляции подтверждают, что, как и прогнозировалось осенью, пик уже позади", - сообщается в нем.
В прошлом году инфляция в Евросоюзе достигала рекордных значений, перешагивая отметку в 11%.
Еврокомиссия сократила в своём зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля оценку инфляции в Евросоюзе на текущий год до 6,4% с 7,0% в осеннем прогнозе. На 2024 год прогноз снижен до 2,8% с 3,0%. В 2022 году инфляция в ЕС составила 9,2% против ожидавшихся осенью 9,3%.
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