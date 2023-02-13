https://ria.ru/20230213/inflyatsiya-1851699816.html

Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции

Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции - РИА Новости, 13.02.2023

Еврокомиссия считает, что Евросоюз прошел пик инфляции

Еврокомиссия считает, что пик роста потребительских цен в Евросоюзе пройден, говорится в ее зимнем экономическом прогнозе. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:25

2023-02-13T14:25

2023-02-13T14:31

экономика

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что пик роста потребительских цен в Евросоюзе пройден, говорится в ее зимнем экономическом прогнозе. В прошлом году инфляция в Евросоюзе достигала рекордных значений, перешагивая отметку в 11%. Еврокомиссия сократила в своём зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля оценку инфляции в Евросоюзе на текущий год до 6,4% с 7,0% в осеннем прогнозе. На 2024 год прогноз снижен до 2,8% с 3,0%. В 2022 году инфляция в ЕС составила 9,2% против ожидавшихся осенью 9,3%.

https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, еврокомиссия, евросоюз, в мире