https://ria.ru/20230213/indigirka-1851741267.html

Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом

Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом - РИА Новости, 13.02.2023

Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом

Якутяне не согласились с тем, что гастрономический путеводитель TasteAtlas назвал салат "Индигирка" худшим в мире блюдом, положительные отзывы жителей... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:38

2023-02-13T16:38

2023-02-13T17:11

общество

илья варламов

республика саха (якутия)

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новости - туризм

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ЯКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Якутяне не согласились с тем, что гастрономический путеводитель TasteAtlas назвал салат "Индигирка" худшим в мире блюдом, положительные отзывы жителей республики подняли рейтинг их любимого лакомства. TasteAtlas составил список 100 худших блюд в мире. Салат из замороженной рыбы "Индигирка" возглавил рейтинг худших кулинарных блюд в мире. Однако многие якутяне не согласились с таким решением. Пользователи соцсети распространили сообщения о том, что нужно оставить отзыв в защиту "Индигирки". "Это самый лучший салат, мое любимое блюдо, вкуснее не ел вообще", - говорится в многочисленных отзывах. Мнение якутян поддержал и блогер Илья Варламов. "Кто и что себе отморозил в Якутии, что смеет писать такое? "Индигирка" замечательная. Роскошный салат под водочку. Ох, сколько я этой "Индигирки" съел. Просто плюнули мне в душу авторы этого рейтинга", - отметил он на канале в YouTube. В результате "Индигирка" перестала возглавлять список худших блюд мира, сместившись с первого места на второе.

https://ria.ru/20211207/stroganina-1762491225.html

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Влада Копылова

общество, илья варламов, республика саха (якутия), еда, новости - туризм