Рейтинг@Mail.ru
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230213/indigirka-1851741267.html
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом - РИА Новости, 13.02.2023
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом
Якутяне не согласились с тем, что гастрономический путеводитель TasteAtlas назвал салат "Индигирка" худшим в мире блюдом, положительные отзывы жителей... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:38
2023-02-13T17:11
общество
илья варламов
республика саха (якутия)
еда
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851736226_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_badd73be016fcf076b732decfb4308da.jpg
ЯКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Якутяне не согласились с тем, что гастрономический путеводитель TasteAtlas назвал салат "Индигирка" худшим в мире блюдом, положительные отзывы жителей республики подняли рейтинг их любимого лакомства. TasteAtlas составил список 100 худших блюд в мире. Салат из замороженной рыбы "Индигирка" возглавил рейтинг худших кулинарных блюд в мире. Однако многие якутяне не согласились с таким решением. Пользователи соцсети распространили сообщения о том, что нужно оставить отзыв в защиту "Индигирки". "Это самый лучший салат, мое любимое блюдо, вкуснее не ел вообще", - говорится в многочисленных отзывах. Мнение якутян поддержал и блогер Илья Варламов. "Кто и что себе отморозил в Якутии, что смеет писать такое? "Индигирка" замечательная. Роскошный салат под водочку. Ох, сколько я этой "Индигирки" съел. Просто плюнули мне в душу авторы этого рейтинга", - отметил он на канале в YouTube. В результате "Индигирка" перестала возглавлять список худших блюд мира, сместившись с первого места на второе.
https://ria.ru/20211207/stroganina-1762491225.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851736226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0858e58b656648dbfa3af667defe287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, илья варламов, республика саха (якутия), еда, новости - туризм
Общество, Илья Варламов, Республика Саха (Якутия), Еда, Туризм, Новости - Туризм
16:38 13.02.2023 (обновлено: 17:11 13.02.2023)
 
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом

Салат "Индигирка" перестали считать худшим блюдом в мире благодаря положительным отзывам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСалат "Индигирка"
Салат Индигирка - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Салат "Индигирка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Якутяне не согласились с тем, что гастрономический путеводитель TasteAtlas назвал салат "Индигирка" худшим в мире блюдом, положительные отзывы жителей республики подняли рейтинг их любимого лакомства.
TasteAtlas составил список 100 худших блюд в мире. Салат из замороженной рыбы "Индигирка" возглавил рейтинг худших кулинарных блюд в мире. Однако многие якутяне не согласились с таким решением. Пользователи соцсети распространили сообщения о том, что нужно оставить отзыв в защиту "Индигирки".
"Это самый лучший салат, мое любимое блюдо, вкуснее не ел вообще", - говорится в многочисленных отзывах.
Мнение якутян поддержал и блогер Илья Варламов. "Кто и что себе отморозил в Якутии, что смеет писать такое? "Индигирка" замечательная. Роскошный салат под водочку. Ох, сколько я этой "Индигирки" съел. Просто плюнули мне в душу авторы этого рейтинга", - отметил он на канале в YouTube.
В результате "Индигирка" перестала возглавлять список худших блюд мира, сместившись с первого места на второе.
Строганина - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 08:10Туризм
Глава Якутии порекомендовал гостям республики попробовать строганину
 
ТуризмОбществоИлья ВарламовРеспублика Саха (Якутия)ЕдаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала