https://ria.ru/20230213/indigirka-1851741267.html
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом - РИА Новости, 13.02.2023
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом
Якутяне не согласились с тем, что гастрономический путеводитель TasteAtlas назвал салат "Индигирка" худшим в мире блюдом, положительные отзывы жителей... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:38
2023-02-13T16:38
2023-02-13T17:11
общество
илья варламов
республика саха (якутия)
еда
туризм
новости - туризм
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ЯКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Якутяне не согласились с тем, что гастрономический путеводитель TasteAtlas назвал салат "Индигирка" худшим в мире блюдом, положительные отзывы жителей республики подняли рейтинг их любимого лакомства. TasteAtlas составил список 100 худших блюд в мире. Салат из замороженной рыбы "Индигирка" возглавил рейтинг худших кулинарных блюд в мире. Однако многие якутяне не согласились с таким решением. Пользователи соцсети распространили сообщения о том, что нужно оставить отзыв в защиту "Индигирки". "Это самый лучший салат, мое любимое блюдо, вкуснее не ел вообще", - говорится в многочисленных отзывах. Мнение якутян поддержал и блогер Илья Варламов. "Кто и что себе отморозил в Якутии, что смеет писать такое? "Индигирка" замечательная. Роскошный салат под водочку. Ох, сколько я этой "Индигирки" съел. Просто плюнули мне в душу авторы этого рейтинга", - отметил он на канале в YouTube. В результате "Индигирка" перестала возглавлять список худших блюд мира, сместившись с первого места на второе.
https://ria.ru/20211207/stroganina-1762491225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, илья варламов, республика саха (якутия), еда, новости - туризм
Общество, Илья Варламов, Республика Саха (Якутия), Еда, Туризм, Новости - Туризм
16:38 13.02.2023 (обновлено: 17:11 13.02.2023)
Якутяне заступились за салат "Индигирка", считавшийся худшим в мире блюдом
Салат "Индигирка" перестали считать худшим блюдом в мире благодаря положительным отзывам