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Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля - РИА Новости, 13.02.2023
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Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля
Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля - РИА Новости, 13.02.2023
Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля
Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет участвовать в организуемом Киевом мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:32
2023-02-13T21:32
антониу гутерреш
оон
дмитрий кулеба
украина
россия
стефан дюжаррик
в мире
владимир зеленский
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ООН, 13 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет участвовать в организуемом Киевом мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил РИА Новости источник в организации. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что "ему не известно об участии генерального секретаря" в данном мероприятии. Ему также не известно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН. Ранее в офисе Гутерреша заявляли, что генсек готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля ожидаются "великие события", которые "Россия запомнит". Он сообщил о политических, дипломатических, санкционных решениях. Известно, что 24 февраля пройдет заседание по Украине на министерском уровне. При этом 22 февраля по запросу Украины и ряда западных стран возобновит работу 11-я чрезвычайная спецсессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая открылась весной 2022 года после начала СВО. Вероятно, 23 февраля следует ожидать голосования по предложенному западными странами антироссийскому проекту резолюции ГА ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Между тем, как сообщил РИА Новости источник в ООН, 22 февраля Киев готовится провести в здании ООН мероприятие высокого уровня по теме "нарушений прав человека, военных преступлений и преступлений против человечности в контексте агрессии против Украины". Все эти преступления Киев приписывает России, и, судя по предварительной программе, встреча будет посвящена обличению РФ. По имеющейся информации, "высокий уровень участия" будет обеспечен за счет представителей поддерживающих Киев государств. В мероприятии, как ожидается примет участие Кулеба, запланировано видеообращение Владимира Зеленского либо его супруги. Отмечается, что антироссийское мероприятие нацелено на "дальнейшее повышение давления на государство-агрессор". В мероприятии будут принимать участие также высокопоставленные представители других государств, дипломаты постпредств в ООН, правозащитники, представители НПО. Возможно, на нем выступит "защитник "Азовстали" Илья Самойленко". Участие России в мероприятии не предусмотрено.
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851527810.html
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849173931.html
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антониу гутерреш, оон, дмитрий кулеба, украина, россия, стефан дюжаррик, в мире, владимир зеленский
Антониу Гутерреш, ООН, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, Стефан Дюжаррик, В мире, Владимир Зеленский
21:32 13.02.2023
 
Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля

Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии по случаю годовщины спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет участвовать в организуемом Киевом мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил РИА Новости источник в организации.
"Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не будет принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой", - сказал источник, добавив, что имелось в виду мероприятие 22 февраля.
Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что "ему не известно об участии генерального секретаря" в данном мероприятии. Ему также не известно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН. Ранее в офисе Гутерреша заявляли, что генсек готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля ожидаются "великие события", которые "Россия запомнит". Он сообщил о политических, дипломатических, санкционных решениях. Известно, что 24 февраля пройдет заседание по Украине на министерском уровне. При этом 22 февраля по запросу Украины и ряда западных стран возобновит работу 11-я чрезвычайная спецсессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая открылась весной 2022 года после начала СВО. Вероятно, 23 февраля следует ожидать голосования по предложенному западными странами антироссийскому проекту резолюции ГА ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине".
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 15:19Специальная военная операция на Украине
Эксперт: Запад попытается "пнуть" Россию в годовщину начала спецоперации
Между тем, как сообщил РИА Новости источник в ООН, 22 февраля Киев готовится провести в здании ООН мероприятие высокого уровня по теме "нарушений прав человека, военных преступлений и преступлений против человечности в контексте агрессии против Украины". Все эти преступления Киев приписывает России, и, судя по предварительной программе, встреча будет посвящена обличению РФ.
По имеющейся информации, "высокий уровень участия" будет обеспечен за счет представителей поддерживающих Киев государств. В мероприятии, как ожидается примет участие Кулеба, запланировано видеообращение Владимира Зеленского либо его супруги. Отмечается, что антироссийское мероприятие нацелено на "дальнейшее повышение давления на государство-агрессор". В мероприятии будут принимать участие также высокопоставленные представители других государств, дипломаты постпредств в ООН, правозащитники, представители НПО. Возможно, на нем выступит "защитник "Азовстали" Илья Самойленко". Участие России в мероприятии не предусмотрено.
Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:15Специальная военная операция на Украине
Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации
 
Антониу ГутеррешООНДмитрий КулебаУкраинаРоссияСтефан ДюжаррикВ миреВладимир Зеленский
 
 
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