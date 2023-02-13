https://ria.ru/20230213/guterresh-1851817848.html

Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля

Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля - РИА Новости, 13.02.2023

Источник в ООН: Гутерреш не поучаствует в мероприятии Киева 22 февраля

Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет участвовать в организуемом Киевом мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:32

2023-02-13T21:32

2023-02-13T21:32

антониу гутерреш

оон

дмитрий кулеба

украина

россия

стефан дюжаррик

в мире

владимир зеленский

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ООН, 13 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет участвовать в организуемом Киевом мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил РИА Новости источник в организации. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что "ему не известно об участии генерального секретаря" в данном мероприятии. Ему также не известно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН. Ранее в офисе Гутерреша заявляли, что генсек готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля ожидаются "великие события", которые "Россия запомнит". Он сообщил о политических, дипломатических, санкционных решениях. Известно, что 24 февраля пройдет заседание по Украине на министерском уровне. При этом 22 февраля по запросу Украины и ряда западных стран возобновит работу 11-я чрезвычайная спецсессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая открылась весной 2022 года после начала СВО. Вероятно, 23 февраля следует ожидать голосования по предложенному западными странами антироссийскому проекту резолюции ГА ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Между тем, как сообщил РИА Новости источник в ООН, 22 февраля Киев готовится провести в здании ООН мероприятие высокого уровня по теме "нарушений прав человека, военных преступлений и преступлений против человечности в контексте агрессии против Украины". Все эти преступления Киев приписывает России, и, судя по предварительной программе, встреча будет посвящена обличению РФ. По имеющейся информации, "высокий уровень участия" будет обеспечен за счет представителей поддерживающих Киев государств. В мероприятии, как ожидается примет участие Кулеба, запланировано видеообращение Владимира Зеленского либо его супруги. Отмечается, что антироссийское мероприятие нацелено на "дальнейшее повышение давления на государство-агрессор". В мероприятии будут принимать участие также высокопоставленные представители других государств, дипломаты постпредств в ООН, правозащитники, представители НПО. Возможно, на нем выступит "защитник "Азовстали" Илья Самойленко". Участие России в мероприятии не предусмотрено.

https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851527810.html

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849173931.html

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антониу гутерреш, оон, дмитрий кулеба, украина, россия, стефан дюжаррик, в мире, владимир зеленский