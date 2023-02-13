https://ria.ru/20230213/gumenyuk-1851592537.html
Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владивостока обжаловал приговор
Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владивостока обжаловал приговор - РИА Новости, 13.02.2023
Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владивостока обжаловал приговор
Защита экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, осуждённого за получение многомиллионных взяток, подала жалобу на приговор, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T04:20
2023-02-13T04:20
2023-02-13T05:49
происшествия
владивосток
олег гуменюк (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Защита экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, осуждённого за получение многомиллионных взяток, подала жалобу на приговор, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда Владивостока. "Жалоба на приговор поступила. Пока не передана в краевой суд", - сказал собеседник агентства. В январе Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких стройфирм - взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СУ СК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали.
https://ria.ru/20220309/arest-1777212750.html
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происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Олег Гуменюк (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
04:20 13.02.2023 (обновлено: 05:49 13.02.2023)
Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владивостока обжаловал приговор
Защита осужденного по делу о взятках экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала приговор