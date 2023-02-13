https://ria.ru/20230213/grazhdanstvo-1851704638.html

Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно

Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно - РИА Новости, 13.02.2023

Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:46

2023-02-13T14:46

2023-02-13T14:46

общество

калужская область

россия

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. Шапша в начале прошлого года поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области после того, как в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, тот не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. Шапша заявил, что теперь с такими мигрантами будет разбираться полиция. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. В понедельник калужский губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе продолжается работы по искоренению незаконной миграции. Он также предложил ужесточить порядок работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и выдающих иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. "Будем выходить на федеральный уровень с этими предложениями", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20230208/rossiya-1850479082.html

https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html

калужская область

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Дарья Буймова

общество, калужская область, россия, владислав шапша