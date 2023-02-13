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Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно - РИА Новости, 13.02.2023
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Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно
Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно - РИА Новости, 13.02.2023
Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно
Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:46
2023-02-13T14:46
общество
калужская область
россия
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. Шапша в начале прошлого года поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области после того, как в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, тот не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. Шапша заявил, что теперь с такими мигрантами будет разбираться полиция. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. В понедельник калужский губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе продолжается работы по искоренению незаконной миграции. Он также предложил ужесточить порядок работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и выдающих иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. "Будем выходить на федеральный уровень с этими предложениями", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20230208/rossiya-1850479082.html
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общество, калужская область, россия, владислав шапша
Общество, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
14:46 13.02.2023
 
Шапша призвал лишать гражданства, если оно получено незаконно

Губернатор Шапша призвал без суда лишать гражданства, если оно получено незаконно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов.
Шапша в начале прошлого года поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области после того, как в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, тот не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. Шапша заявил, что теперь с такими мигрантами будет разбираться полиция. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.
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В понедельник калужский губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе продолжается работы по искоренению незаконной миграции.
"Считаю необходимым максимально упростить процедуру лишения гражданства тех лиц, кто получил его незаконным путем. Провел совещание с силовиками. Нужно проследить путь каждого поддельного сертификата. Каждый такой сертификат должен стать поводом аннулировать паспорт... Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов", - написал Шапша.
Он также предложил ужесточить порядок работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и выдающих иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.
"Будем выходить на федеральный уровень с этими предложениями", - заявил губернатор.
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ОбществоКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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