https://ria.ru/20230213/golikova-1851748338.html

Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни

Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни - РИА Новости, 13.02.2023

Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни

Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:58

2023-02-13T16:58

2023-02-13T17:01

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности. В аппарате вице-премьера сообщили, что Голикова провела совещание по вопросам реализации в 2022 и 2023 годах национального проекта "Здравоохранение" и входящих в него федеральных проектов. "Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей в части повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертностей. Прошу губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта, включая строительство объектов", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Вице-премьер также отметила, что в 2022 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" было предусмотрено 374,7 миллиарда рублей. Его кассовое исполнение составило 96%.

https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна голикова