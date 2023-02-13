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Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни - РИА Новости, 13.02.2023
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Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни
Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни - РИА Новости, 13.02.2023
Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни
Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:58
2023-02-13T17:01
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности. В аппарате вице-премьера сообщили, что Голикова провела совещание по вопросам реализации в 2022 и 2023 годах национального проекта "Здравоохранение" и входящих в него федеральных проектов. "Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей в части повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертностей. Прошу губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта, включая строительство объектов", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Вице-премьер также отметила, что в 2022 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" было предусмотрено 374,7 миллиарда рублей. Его кассовое исполнение составило 96%.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
16:58 13.02.2023 (обновлено: 17:01 13.02.2023)
 
Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни

Голикова призвала губернаторов серьезно заняться повышением продолжительности жизни

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности.
В аппарате вице-премьера сообщили, что Голикова провела совещание по вопросам реализации в 2022 и 2023 годах национального проекта "Здравоохранение" и входящих в него федеральных проектов.
Женщины во время занятий скандинавской ходьбой в городском спортивном парке в городе Сегежа - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 16:50
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
"Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей в части повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертностей. Прошу губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта, включая строительство объектов", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
Вице-премьер также отметила, что в 2022 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" было предусмотрено 374,7 миллиарда рублей. Его кассовое исполнение составило 96%.
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ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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