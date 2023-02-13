https://ria.ru/20230213/golikova-1851748338.html
Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни
Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни - РИА Новости, 13.02.2023
Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни
Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:58
2023-02-13T16:58
2023-02-13T17:01
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности. В аппарате вице-премьера сообщили, что Голикова провела совещание по вопросам реализации в 2022 и 2023 годах национального проекта "Здравоохранение" и входящих в него федеральных проектов. "Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей в части повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертностей. Прошу губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта, включая строительство объектов", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Вице-премьер также отметила, что в 2022 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" было предусмотрено 374,7 миллиарда рублей. Его кассовое исполнение составило 96%.
https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html
https://ria.ru/20221215/zhizn-1839018547.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
16:58 13.02.2023 (обновлено: 17:01 13.02.2023)
Голикова призвала регионы заняться повышением продолжительности жизни
Голикова призвала губернаторов серьезно заняться повышением продолжительности жизни
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила уделить серьезное внимание повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности.
В аппарате вице-премьера сообщили, что Голикова провела совещание по вопросам реализации в 2022 и 2023 годах национального проекта "Здравоохранение" и входящих в него федеральных проектов.
"Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей в части повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертностей. Прошу губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта, включая строительство объектов", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
Вице-премьер также отметила, что в 2022 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" было предусмотрено 374,7 миллиарда рублей. Его кассовое исполнение составило 96%.