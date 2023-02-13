https://ria.ru/20230213/gaz-1851825713.html
В ЕС планируют запустить совместные закупки газа до конца квартала
В ЕС планируют запустить совместные закупки газа до конца квартала - РИА Новости, 13.02.2023
В ЕС планируют запустить совместные закупки газа до конца квартала
Еврокомиссия (ЕК) намерена запустить механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза не позднее конца текущего квартала, сказал еврокомиссар по... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T23:03
2023-02-13T23:03
2023-02-13T23:03
евросоюз
еврокомиссия
экономика
паоло джентилони
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) намерена запустить механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза не позднее конца текущего квартала, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиарда кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом. Специальная организация затем должна будет искать предложения газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет. Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.
https://ria.ru/20230210/gaz-1851096795.html
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евросоюз, еврокомиссия, экономика, паоло джентилони
Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Паоло Джентилони
В ЕС планируют запустить совместные закупки газа до конца квартала
Еврокомиссия планирует запустить механизм совместных закупок газа для ЕС до конца квартала
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) намерена запустить механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза не позднее конца текущего квартала, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Мы намерены запустить инструмент совместных закупок не позднее конца текущего квартала, чтобы поддержать наполнение хранилища перед следующим отопительным сезоном", - сообщил он.
Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиарда кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.
Специальная организация затем должна будет искать предложения газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет.
Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.