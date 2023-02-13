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В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.02.2023
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В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы
В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.02.2023
В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы
Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:27
2023-02-13T21:27
экономика
паоло джентилони
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.
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экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Экономика, Паоло Джентилони, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
21:27 13.02.2023
 
В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы

Еврокомиссар Джентилони: ЕК не исключает недостатка в поставках газа в ближайшие месяцы

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Недостаток поставок может вновь возникнуть в ближайшие месяцы", - отметил он.
Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 20:36
В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии
 
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