https://ria.ru/20230213/gaz-1851817042.html

В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы

В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.02.2023

В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы

Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:27

2023-02-13T21:27

2023-02-13T21:27

экономика

паоло джентилони

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.

https://ria.ru/20230213/retsessiya-1851809408.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз, в мире