https://ria.ru/20230213/gaz-1851817042.html
В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы
В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.02.2023
В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы
Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:27
2023-02-13T21:27
2023-02-13T21:27
экономика
паоло джентилони
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.
https://ria.ru/20230213/retsessiya-1851809408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Экономика, Паоло Джентилони, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Еврокомиссии заявили о риске дефицита поставок газа в ближайшие месяцы
Еврокомиссар Джентилони: ЕК не исключает недостатка в поставках газа в ближайшие месяцы