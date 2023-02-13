15:14 13.02.2023 (обновлено: 15:45 13.02.2023)
В Болгарии выдвинули дерзкое требование к России
Экономист Кынев призвал "Булгаргаз" не платить России неустойку по газовому контракту
Строительство "Южного потока" в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Болгарская газовая компания "Булгаргаз" может отказаться выплачивать России неустойку по газовому контракту, заявил порталу "24 часа" экономист Евгений Кынев.
Он утверждает, будто "Газпром" не выполнил договоренности, что дает право Софии, напротив, потребовать выплаты неустойки от Москвы.
"Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным ценам или нет: нужно знать, какой в тот период была цена в рублях и во что обошлись бы операции с российской валютой, так как посредника стало два — от биржи и банка", — приводит издание слова эксперта.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
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