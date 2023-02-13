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В Болгарии выдвинули дерзкое требование к России - РИА Новости, 13.02.2023
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В Болгарии выдвинули дерзкое требование к России
В Болгарии выдвинули дерзкое требование к России - РИА Новости, 13.02.2023
В Болгарии выдвинули дерзкое требование к России
Болгарская газовая компания "Булгаргаз" может отказаться выплачивать России неустойку по газовому контракту, заявил порталу "24 часа" экономист Евгений Кынев. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:14
2023-02-13T15:45
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россия
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москва
газпром
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Болгарская газовая компания "Булгаргаз" может отказаться выплачивать России неустойку по газовому контракту, заявил порталу "24 часа" экономист Евгений Кынев.Он утверждает, будто "Газпром" не выполнил договоренности, что дает право Софии, напротив, потребовать выплаты неустойки от Москвы."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
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в мире, болгария, россия, экономика, москва, газпром
В мире, Болгария, Россия, Экономика, Москва, Газпром
15:14 13.02.2023 (обновлено: 15:45 13.02.2023)
 
В Болгарии выдвинули дерзкое требование к России

Экономист Кынев призвал "Булгаргаз" не платить России неустойку по газовому контракту

© Фото : Официальный сайт проекта "Южный поток" Строительство "Южного потока" в Болгарии
Строительство Южного потока в Болгарии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Официальный сайт проекта "Южный поток"
Строительство "Южного потока" в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Болгарская газовая компания "Булгаргаз" может отказаться выплачивать России неустойку по газовому контракту, заявил порталу "24 часа" экономист Евгений Кынев.
Он утверждает, будто "Газпром" не выполнил договоренности, что дает право Софии, напротив, потребовать выплаты неустойки от Москвы.

"Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным ценам или нет: нужно знать, какой в тот период была цена в рублях и во что обошлись бы операции с российской валютой, так как посредника стало два — от биржи и банка", — приводит издание слова эксперта.

"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
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