https://ria.ru/20230213/gaz-1851682950.html

"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак

"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак - РИА Новости, 13.02.2023

"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак

"Газпром" работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2", проекты привлекут триллионы рублей дополнительных инвестиций,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:27

2023-02-13T13:27

2023-02-13T13:28

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атр

александр новак

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Газпром" работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2", проекты привлекут триллионы рублей дополнительных инвестиций, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР. Активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого компания "Газпром" по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства "дальневосточного маршрута", а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2", - сказал Новак. Вице-премьер добавил, что развитие этих проектов привлечет 4-5 триллиона рублей дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 триллиона рублей в смежные отрасли, то есть в металлургию, цементную отрасль, химическую промышленность и так далее. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. А в конце января Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по данному маршруту, документ еще предстоит ратифицировать. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".

https://ria.ru/20230210/gaz-1851096795.html

https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html

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китай

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экономика, россия, китай, атр, александр новак, газпром, сила сибири — 2