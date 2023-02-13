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"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак - РИА Новости, 13.02.2023
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"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак
"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак - РИА Новости, 13.02.2023
"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак
"Газпром" работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2", проекты привлекут триллионы рублей дополнительных инвестиций,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:27
2023-02-13T13:28
экономика
россия
китай
атр
александр новак
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Газпром" работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2", проекты привлекут триллионы рублей дополнительных инвестиций, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР. Активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого компания "Газпром" по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства "дальневосточного маршрута", а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2", - сказал Новак. Вице-премьер добавил, что развитие этих проектов привлечет 4-5 триллиона рублей дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 триллиона рублей в смежные отрасли, то есть в металлургию, цементную отрасль, химическую промышленность и так далее. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. А в конце января Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по данному маршруту, документ еще предстоит ратифицировать. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".
https://ria.ru/20230210/gaz-1851096795.html
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экономика, россия, китай, атр, александр новак, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, АТР, Александр Новак, Газпром, Сила Сибири — 2
13:27 13.02.2023 (обновлено: 13:28 13.02.2023)
 
"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак

Новак: прорабатывается ускорение строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтарт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром"
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Газпром" работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2", проекты привлекут триллионы рублей дополнительных инвестиций, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР. Активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого компания "Газпром" по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства "дальневосточного маршрута", а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2", - сказал Новак.
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Вице-премьер добавил, что развитие этих проектов привлечет 4-5 триллиона рублей дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 триллиона рублей в смежные отрасли, то есть в металлургию, цементную отрасль, химическую промышленность и так далее.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. А в конце января Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по данному маршруту, документ еще предстоит ратифицировать.
Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".
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ЭкономикаРоссияКитайАТРАлександр НовакГазпромСила Сибири — 2
 
 
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