13:27 13.02.2023 (обновлено: 13:28 13.02.2023)
"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак
Новак: прорабатывается ускорение строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтарт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром"
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Газпром" работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и "Силы Сибири 2", проекты привлекут триллионы рублей дополнительных инвестиций, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР. Активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого компания "Газпром" по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства "дальневосточного маршрута", а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2", - сказал Новак.
Вице-премьер добавил, что развитие этих проектов привлечет 4-5 триллиона рублей дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 триллиона рублей в смежные отрасли, то есть в металлургию, цементную отрасль, химическую промышленность и так далее.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. А в конце января Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по данному маршруту, документ еще предстоит ратифицировать.
Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".