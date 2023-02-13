https://ria.ru/20230213/gaubitsa-1851616264.html

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 13.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном на правобережье Днепра украинские гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:00

2023-02-13T10:00

2023-02-13T10:00

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херсон

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном на правобережье Днепра украинские гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери – трое погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, также вчера артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом. "Там потери - пять погибших военных ВСУ, двое раненых", - добавил он.

https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851175700.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины