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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 13.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном на правобережье Днепра украинские гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:00
2023-02-13T10:00
2023-02-13T10:00
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном на правобережье Днепра украинские гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери – трое погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, также вчера артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом. "Там потери - пять погибших военных ВСУ, двое раненых", - добавил он.
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851175700.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" и миномет