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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 13.02.2023
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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 13.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном на правобережье Днепра украинские гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:00
2023-02-13T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном на правобережье Днепра украинские гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери – трое погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, также вчера артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом. "Там потери - пять погибших военных ВСУ, двое раненых", - добавил он.
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в мире, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
10:00 13.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" и миномет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация"
Работа самоходной артиллерийской установки Акация - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном на правобережье Днепра украинские гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери – трое погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также вчера артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом.
"Там потери - пять погибших военных ВСУ, двое раненых", - добавил он.
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