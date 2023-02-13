https://ria.ru/20230213/fsvts-1851582454.html
Директор ФСВТС назвал самые популярные образцы российского оружия в Индии
Директор ФСВТС назвал самые популярные образцы российского оружия в Индии - РИА Новости, 13.02.2023
Директор ФСВТС назвал самые популярные образцы российского оружия в Индии
Наибольший интерес Индия, а также страны Юго-восточной Азии проявляют к таким образцам российских вооружений, как истребители, системы ПВО, а также... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T00:25
2023-02-13T00:25
2023-02-13T00:25
россия
индия
юго-восточная азия
дмитрий шугаев
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миг-29
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БАНГАЛОР (Индия), 13 фев - РИА Новости. Наибольший интерес Индия, а также страны Юго-восточной Азии проявляют к таким образцам российских вооружений, как истребители, системы ПВО, а также беспилотники, заявил журналистам в преддверии выставки Aero India директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Выставка проходит в период с 13 по 17 февраля в городе Бангалор (Индия). "С 1990-х годов взаимодействие между Россией и странами Юго-Восточной Азии неуклонно наращивается во всех сферах двусторонних отношений, в том числе и в области военно-технического сотрудничества… Наши традиционные партнеры по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения широкой номенклатуры: самолеты типов Су-30, семейство МиГ-29, включая палубный МиГ-29К/КУБ, Як-130; вертолеты типов Ми-17, Ми-24/35 и Ка-28/31", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, страны региона интересуются российскими дронами Орлан-10Е, комплексами по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, а также широкой линейкой систем ПВО: С-400 "Триумф", "Оса", "Куб/Квадрат", "Печора", "Стрела", зенитные ракетно-пушечные комплексы типов "Тунгуска", "Панцирь", переносные зенитные ракетные комплексы типов "Стрела", "Игла". "Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления (проекты) сотрудничества в военно-технической сфере", - подчеркнул Шугаев.
https://ria.ru/20230206/kontrakt-1850105307.html
https://ria.ru/20230125/indiya-1847333545.html
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россия, индия, юго-восточная азия, дмитрий шугаев, су-30, миг-29, миг-29к
Россия, Индия, Юго-Восточная Азия, Дмитрий Шугаев, Су-30, МиГ-29, МИГ-29К
Директор ФСВТС назвал самые популярные образцы российского оружия в Индии
Директор ФСВТС Шугаев: Индия проявляет интерес к российским истребителям, ПВО и БПЛА