https://ria.ru/20230213/frantsiya-1851766728.html

Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию

Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию - РИА Новости, 13.02.2023

Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию

МИД Франции призвал своих граждан покинуть Белоруссию из-за боевых действий на Украине, следует из сообщения на сайте ведомства. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:52

2023-02-13T17:52

2023-02-13T20:04

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дмитрий песков

александр лукашенко

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ПАРИЖ, 13 фев — РИА Новости. МИД Франции призвал своих граждан покинуть Белоруссию из-за боевых действий на Украине, следует из сообщения на сайте ведомства.Гражданам, желающим вылететь из страны, следует запросить выездную визу в МВД Белоруссии.Сегодня утром посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию и не совершать поездок в страну. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение американской дипмиссии не стало новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230212/filippo-1851573812.html

https://ria.ru/20230210/zakharova-1851174963.html

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в мире, белоруссия, украина, франция, евросоюз, россия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин