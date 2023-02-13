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Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию - РИА Новости, 13.02.2023
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Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию
Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию - РИА Новости, 13.02.2023
Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию
МИД Франции призвал своих граждан покинуть Белоруссию из-за боевых действий на Украине, следует из сообщения на сайте ведомства. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:52
2023-02-13T20:04
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украина
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дмитрий песков
александр лукашенко
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ПАРИЖ, 13 фев — РИА Новости. МИД Франции призвал своих граждан покинуть Белоруссию из-за боевых действий на Украине, следует из сообщения на сайте ведомства.Гражданам, желающим вылететь из страны, следует запросить выездную визу в МВД Белоруссии.Сегодня утром посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию и не совершать поездок в страну. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение американской дипмиссии не стало новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230212/filippo-1851573812.html
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в мире, белоруссия, украина, франция, евросоюз, россия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Украина, Франция, Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Владимир Путин
17:52 13.02.2023 (обновлено: 20:04 13.02.2023)
 
Франция призвала соотечественников покинуть Белоруссию

МИД Франции призвал граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 фев — РИА Новости. МИД Франции призвал своих граждан покинуть Белоруссию из-за боевых действий на Украине, следует из сообщения на сайте ведомства.
"В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию", — говорится в публикации.
Гражданам, желающим вылететь из страны, следует запросить выездную визу в МВД Белоруссии.
Сегодня утром посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию и не совершать поездок в страну. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение американской дипмиссии не стало новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
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